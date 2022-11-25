雲林同鄉文教基金會二十個春秋 生日快樂

11月19日雲林同鄉文教基金會於台中潮港城國際美食館舉辦成立20週年慶典暨感恩餐會，身為創辦人也是該會董事長的譚量吉感觸深且感動，所以今年擴大舉辦慶祝紀念大會。

前監察院長張博雅、前台中市議長林仁德、前國策顧問施郭鳳珠、台中市長盧秀燕、嘉義市政府參議黃文義代表黃敏惠市長、內政部警政署前副署長蔡俊章及李永癸、前交通部政務次長現任臺灣民主基金會執行長黃玉霖，雲林縣政府首席顧問張清良代表雲林縣主管機關帶領教育處長邱孝文、文化觀光處長陳璧君、主計處長蔡蓮日等一級主管前來祝賀，中華商業海事學校校長彭朋薰及夫人唐雅珍、台中市弘文高中校長張輝政、嘉義女中校長蔡枳松等多位文教學士，還有來自全國各縣市雲林同鄉會理事長、理監事鄉親先進與會共襄盛舉，一同為基金會慶生，嘉賓雲集，席開50桌，熱鬧光采。

雲林同鄉文教基金會成立於民國91年11月24日，譚量吉首先在致詞中向所有為基金會奉獻心力的董監事、關心協助過基金會會務推動的各縣市雲林同鄉會理事長、副理事長、歷屆理事長、副理事長、理監事、總幹事及賢達鄉親們，致獻崇高的感恩與敬意並分享自傳，闡述民國68年參與社團活動，民國71年12月接任台北縣雲林同鄉會第五屆理事長投入服務鄉親，舉辦活動架構民眾與政府溝通橋樑，75年籌組成立「台灣區雲林同鄉會各縣市聯誼會」並輔導各縣市成立雲林同鄉會，壯大健全同鄉會聯誼力量平台功能。

他積極努力奔波輔導下，通過十三個縣市雲林同鄉會籌組全國性民間社團條件，於民國88年5月正式成立全台灣省最大的民間組織社團「台灣省雲林同鄉會」，也就是現在的中華民國雲林同鄉總會，他當選擔任創會總會長，秉持初心，繼續凝聚鄉誼、服務鄉親，更於社會公益。

民國91年4月，譚量吉順利完成兩屆四年總會長職務任務與鄉親託付，功成身退，但仍滿懷對雲林家鄉的關懷眷念，服務鄉親的動力熱度持續燃燒，於是在當時雲林縣張榮味縣長任內的鼓勵、以及全省各界旅外雲林鄉賢先進支持共識，還有各縣市雲林同鄉會鄉親先進齊心相挺下，飛速時間籌集新臺幣1000萬元法定成立基金，於民國91年11月24日正式成立「財團法人雲林同鄉文教基金會」。

譚量吉董事長（中）感謝所有為基金會無私奉獻付出的董監事、顧問群賢及鄉親好友，雲林同鄉文教基金會這塊金字招牌能被社會各界肯定。圖／雲林同鄉文教基金會提供

該基金會以協助推動社會文教工作，提升雲林鄉親子弟藝術涵養，以及凝聚照顧、救助雲林鄉親情懷等服務事項。譚量吉以過人的堅持與毅力創辦許多社團，他以寬闊的胸懷、最真心熱誠的態度以身作則，影響發動串聯社團情誼，不分你我、族群融合，凝聚團結大家在一起完成社會公益志業。20年來，遵循宗旨策辦獎助學金活動，辦理頒發六屆【勤樸獎】佰萬清寒績優子女獎助學金，三年一次撥發【雲之鄉】冠名獎學金，捐助挹注數仟萬元金額，嘉惠鄉梓。20年來，落實肩挑興革文教工作，舉辦五屆【雲林金篆獎】書法比賽，翰墨切磋，闡揚書藝國粹。20年來奠定了發展的根基並形塑建立優質品牌特色公益活動。

雲林縣政府首席顧問張清良、文觀處長陳璧君、教育處長邱孝文、主計處長蔡蓮日及國民黨文傳會副主委周柏吟齊同上台，藉由慶典這個機會代表張麗善縣長暨全體行政團隊，感謝全國雲林旅外鄉親關心家鄉發展，挹注奧援弱勢濟助、發放獎助學金，給雲林子弟溫暖。

眾人一同為基金會慶生，獻上無限祝福。圖／雲林同鄉文教基金會提供

雲林縣政府文觀處陳璧君處長表示，回顧張麗善縣長執政三年多來，三年多來的努力，已經將雲林轉型為宜居宜業的農工商科技城，成功吸引半導體產業等產業進駐，超過1700多億元投資，如今可驕傲地說「雲林已正式上場」。雲林的發展建設政績不勝枚舉，全國鄉親有目共睹，未來施政願景藍圖也已經勾勒計劃，旅外雲林鄉親將近100萬人，在各行各業發揮所長，個個成就非凡，這都是我們所有雲林人最大的驕傲與榮耀，張麗善縣長感謝譚量吉董事長及董監事的辛苦與貢獻，還有全國各地鄉親長輩的疼惜與支持。

台中市長盧秀燕百忙中特別來參加基金會20週年慶典大會，回首她從政之初，感謝雲林鄉親牽成支持，至今繼續本著服務社會、回饋社會的初心力挺做她的後盾力量前進，所以再忙、再累，也要來此祝賀雲鄉社團情誼更加熱絡長長久久、歷久不衰。

雲林縣政府教育處長邱孝文（左）、文觀處陳璧君處長（中）、主計處長蔡蓮日同聲祝賀。圖／雲林同鄉文教基金會提供

20年戮力耕耘，撫今追昔，譚量吉與全體董監事滿懷無限的感恩，也滿懷無限的願景。歡度20週年慶；中華民國雲林同鄉總會第三屆總會長吳三崎與常務董事陳義雄、林志郎、謝連金，以及台北、新竹、台中、台南、高雄、彰化、基隆及台東各縣市雲林同鄉會理事長等多位要員先進也致詞表示，沒有創辦人譚量吉的艱辛與操勞付出，就沒有今天共存共榮的雲林同鄉文教基金會這個大家庭。

譚量吉表示，雖然這幾年因為疫情的關係，少了幾次辦大型活動跟孩子同樂的機會，但基金會對莘莘學子的關愛並不因疫情而減少或有影響，預計在明(112)年辦理【雲之鄉】冠名獎學金，以個人名義認捐助學助養菁英及弱勢學生，分三年期，一年一次撥發助學金，期盼子弟敦品勵學翻轉人生，未來有更多雲林二代生青年子弟支持加入，老中青三代大家同心協力，讓基金會生生不息、永續傳承下去。