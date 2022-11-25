「文夏 唱遊人生特展」北流登場

為紀念已故寶島歌王「文夏」傳奇一生，文化部與臺南市政府文化局於11月25日至12月10日在臺北流行音樂中心文化館一樓大廳舉辦「文夏 唱遊人生特展」，並由國際級設計大師及文夏老師的好朋友Akibo操刀設計規劃，以充滿情感的策展呈現，紀念這位國寶級歌手的璀璨人生。

文夏生於1928年，來自臺南麻豆，縱橫臺灣樂壇超過一甲子，人稱「寶島歌王」。他從學生時代即開始創作與演出，代表作有〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請你也保重〉、〈星星知我心〉…等經典歌曲，他召集文香、文鳳、文雀、文鶯籌組的臺灣第一支流行女子樂團「文夏四姐妹」更是風靡一時，更於1962至1972年，十年間主演包括《台北之夜》、《綠島之夜》、《走馬燈》…等11部電影，是國內少數「影歌雙棲」的成功藝人。

文姬(左起)、文香、黃韻玲董事長、曾金滿司長、李永得部長、葉澤山局長、吳永吉等與會貴賓合影。圖/主辦單位提供

為了帶領觀眾一探這位國寶級歌手的傳奇人生，展覽精心設置四大展品，將他畢生為音樂付出的歡喜與哀愁收錄其中，包括：復刻文夏電影《台北之夜》的「文夏經典歌曲宣傳車」，以忠於原味的宣傳車設計，帶領我們踏上音樂時光旅程；「寶島歌王的歌仔冊」收藏文夏音樂的懷舊年代；「文夏唱遊日本 」則是由夫人文香親自錄製畫面說故事，以旅行箱裝置來呈現，細說文夏進軍日本歌壇時夫婦倆思鄉念家的感性點滴；現場最受矚目的大亮點「文夏故事相簿」，重量級現身，將文夏的人生畫面以相片和圖說的方式講述這位歌壇瑰寶畢生台前幕後的點點滴滴。

除了豐富圖文記錄文夏人生，現場也將播放收錄寶島歌王珍貴身影的紀錄片，絕不錯過任何精彩細節。接下來臺南市政府文化局也將在知名藝文景點「總爺藝文中心」開設常設展「文夏故事館」，也請喜愛文夏的樂迷們切勿錯過喔！更多「文夏 唱遊人生特展」資訊及「寶島歌王文夏故事館」開展訊息請見：「臺北流行音樂中心」官網：https://tmc.taipei/115028「總爺藝文中心」官網： https://tyart.tnc.gov.tw/