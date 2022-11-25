邱于珊、張仲翹熱心公益 蔡壁如大力推崇

最具活力與服務熱忱的邱于珊及張仲翹在獲民眾黨重量級立委蔡壁如全力相挺，三人共同提醒選民明天一定要為自己、為家人、為地方未來的創新與發展投下神聖的一票。

蔡壁如表示，邱于珊及張仲翹都是熱情、有活力、有想法有的年輕人，更是值得鄉親們信任的人，監督市政，審查預算，爭取福利都是他們的強項。他們的服務熱忱、行動力及專業度，足以改變及翻轉地方。

蔡壁如細數近年邱于珊熱心公益事蹟有，疫情期間因民眾不出門造成血荒，舉辦多次捐血活動，緩解醫院缺血、配合大坑風景區攤商受疫情影響，邀蔡炳坤副市長來舉辦座談會，為大坑觀光產業紓困請命並提供解方、因應大坑步道攤商攤位拆除，邀立委高虹安為攤商們請命獲得緩拆、成立大坑風景區觀光協會爭取大坑步道遊客中心及合法攤位、為青年爭取北屯區國宅居住正義，青年們有安居之所。

於歲末、父親節、萬聖節及假日舉辦多場音樂會促進地方經濟發展、端午節時送送粽子給中區兒童之家的孩童同渡佳節、邀集區內里長舉行座談會，了解地方需求以提供援助，更為出入口被封的北屯聖母堂爭取到拆除部分圍籬，開闢安全出入口…等，熱心公益，不畏權勢之舉，感動許多鄉親。

值得一提的是，邱于珊考量到後進之士年輕、資源或參選經驗不足，每次舉辦活動時，都主邀請他們來共同參與，打知名度和民眾互動並了解民眾的真實需求，出錢出力，提攜後進不餘遺力，獲得一致好評。