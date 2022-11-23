中華民國開發性製藥研究協會攜手台北101響應《挽袖捐血最高點》公益活動

後疫情時代來臨，但醫療危機卻沒有解除，台灣近幾個月血庫存量依舊告急，中部地區更發生血庫貨架空蕩蕩的驚人景象，只能從台北調借緩燃眉之急，加之秋冬感冒旺季來臨更易導致捐血人數大幅下降！

中華民國開發性製藥研究協會(International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association，簡稱IRPMA)，今(23)日，首度聯合台北101以及台北捐血中心發起《挽袖捐血最高點》公益捐血活動，聯合48間跨國藥廠一同響應，除了於台北101信義大門設置捐血站，也於藥廠聚集的中山區南山民生大樓設置捐血站，期許透過最實際的行動，挽袖捐熱血緩解血庫荒！

今年首度聯合台北101以及台北捐血中心發起《挽袖捐血最高點》公益捐血活動，聯合48間跨國藥廠一同響應。台灣小野藥李朋法（左起）、IRPMA祕書長陳全文、IRPMA理事長陳榮華。圖／業者提供





IRPMA自2020年開始發起捐血活動，如今邁入第三年預期將累計達上千位民眾響應，捐出近1,100袋的熱血，相當於275,000 C.C.的血液，以每袋救治3位傷病患估算，可及時挽救逾3,300名寶貴生命。今年除了持續邀請藥界同仁積極參與，也感謝台北101共襄盛舉，並透過周邊商家協力宣傳，大幅提升舉辦規模，在感恩節前夕為「血庫」注入暖流。活動現場一早就有絡繹不絕的排隊民眾，大家《挽袖捐血最高點》，台北101辦公大樓的租戶們紛紛下樓響應，更有許多路過民眾留步參與，氣氛熱血沸騰。共計捐出超過200,000 c.c.熱血，成果大幅成長，透過大家共同的努力，讓醫護病友無後顧之憂。

IRPMA集結藥業力量，期望成為台灣醫療可靠的後盾，展現「IRPMA CAN HELP」的協會精神。台灣小野藥李朋法（左起）、暉致醫藥總經理張博勝、IRPMA理事長陳榮華和IRPMA祕書長陳全。圖／業者提供

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，台北101一直致力於打造最高公益平台，希望攜手各界夥伴以實際行動創造出更大、更深的社會影響力。台北101很開心能與IRPMA合作，在結合雙方資源的力量之下，相信能號召更多人一起參與，締造全新的里程碑。在三年捐血的活動中，不乏年年大力熱血支持的夥伴，身為IRPMA大家長的理事長陳榮華也是其中一員，期望用自身行動力號召更多人。陳理事長表示，捐血對於自己來說是非常有意義的，因為此舉利人利己，能幫到更多需要幫助的人，同時讓自己更健康！過去因忙碌，即使知道捐血很好，也會忘記定期捐血，但因為有了IRPMA的捐血活動，可以讓自己更定期的參與。當然也有許多年輕朋友，可能是因為怕痛而放棄捐血助人，理事長分享，怕痛可能是一種心理障礙，若能想想捐血的善行與好處，或許就會有機會克服；與此同時，理事長也提到，這次活動甚至還觸及到了非IRPMA會員的藥廠友人，讓他覺得很有感觸，期許未來能有越來越多人一同參與，持續響應，定期捐血，熱血不間斷！

除了邀請藥界同仁積極參與，也感謝台北101共襄盛舉，並透過周邊商家協力宣傳，大幅提升舉辦規模，在感恩節前夕為「血庫」注入暖流。圖／業者提供

IRPMA自於民國八十一年成立以來，致力於促進研究開發性藥業的發展，提升藥業的倫理水準，以及加強對全民健康的貢獻。辦理捐血活動的初衷，正是希望集結藥業力量，成為台灣醫療可靠的後盾，展現「IRPMA CAN HELP」的協會精神，IRPMA理事長陳榮華表示：「IRPMA今年首度攜手台北101合作公益捐血活動，這樣跨界合作模式不僅發揮一加一大而二的效果，讓捐血助人效益倍增。除了全球科技研發腳步不停歇，我們也希望透過在地的病友培力、公益活動、健康衛教等實質行動，為台灣醫療水準以及全民健康貢獻一分心力。捐血活動我們會繼續辦下去，有藥可用有血可輸，第一線的醫護人員才有足夠武器打擊疾病，也很謝謝各界熱情響應，讓我們持續擴大影響力。」