綠能奈米 善心回饋 捐贈三總生物能枕套

有感於醫護人員於疫情期間努力不懈地站在防疫第一線，綠能奈米科技有限公司特別在日前，於三軍總醫院捐贈該公司所研發製造的GREENE生物能枕套648個。代表受贈者三軍總醫院副院長吳勝堂對於綠能的公益捐贈甚為感激，並表示該產品對醫護人員的睡眠品質提升，將會有相當大的助益。

綠能奈米科技梁添壽博士（左二）及三軍總醫院副院長吳勝堂（右二)與專責病房護理長們共同合影。圖／綠能奈米科技提供

綠能奈米為三軍總醫院創新育成中心長期進駐優良廠商，並長期與三軍總醫院醫療團隊合作及臨床試驗執行，合作研究開發一系列醫療健康紡織品。在這段疫情肆虐艱辛的時刻，醫護同仁們日夜辛勞，許多人的睡眠品質受到影響，經常失眠，綠能奈米因此捐出生物能枕頭套，以回饋並感謝第一線醫護人員防疫辛勞，希望各位抗疫英雄們每日能夠好睡好眠，撐過這次疫情的嚴峻考驗。

綠能奈米科技有限公司團隊是由醫療與奈米專業團隊組合而成的，成立至今一直秉持著「美麗、快樂、健康多活二十年」的方針，而設計研發生產出系列奈米醫療保健用品，並銷售全球21國國家，如治療床墊、生物能枕套、醫療用貼布等數十種產品，產品系列皆通過美國、德國、日本、台灣等32國國家的專利，並通過美國食品藥物管理局FDA、歐盟醫療器材CE、台灣衛生福利部認證為醫療器材等多項醫療認證，更是勇奪美國、德國、英國、日本、台灣等橫跨12國48項國際研發大獎。

綠能奈米科技捐贈「GREENE生物能枕套」共648個由三軍總醫院副院長吳勝堂( 中）代表受贈，並與專責醫護同仁們合影。圖／綠能奈米科技提供

該公司同時與三軍總醫院創新育成中心、財團法人紡織綜合研究所、台美檢驗科技公司等多個單位共同開發合作，持續設計製作出更高品質的產品，能有效讓使用者恢復並維持健康的生活品質。