中山大學EMBA寒冬送暖 贈弱勢童新衣

連日來低溫加上下雨，讓以騎機車為主要接送交通工具的弱勢家庭孩童飽受冷冽的風吹襲!在特殊境遇家庭成長的孩子，孩童多數為隔代教養或被家暴及棄養，物資上的資源較為缺乏，對大多數的家庭人來說，擁有新衣服是非常稀鬆平常的事，但對於特殊境遇的孩子，家中除了學費開支外，新衣對他們而言根本是奢侈品，穿新衣成為這些孩子們最大的願望，為此「人間有愛」協會發起公益贊助捐衣活動，邀請中山大學EMBA學長姐一同來傳愛，把愛心帶到所需要的地方。

AP110蔡林福學長與公司旗下「寶春慈善基金會」共同前往基隆碇內浸信會捐衣與孩子們開心合影。

協會理事長林玉卿表示，近期在偏鄉國小及社福機構教導孩子們寫作，許多弱勢偏鄉的孩童，多數為隔代教養冬天來臨卻沒有件能保暖禦寒的外套，甚至有些家裡的兄弟姐妹有8個，常常只能接收哥哥姐姐的衣服或是別人的二手衣，原來特殊境遇的孩子在這樣的情況下，穿新衣竟然是個奢侈的願望，這次捐贈的童衣尺寸介於130至160公分之間，也事先準備確認的尺碼和名字，在現場能直接一人一袋對號入座，孩子們收外套時非常雀躍心喜，把合身的衣服穿上，開心的用小卡寫下感謝的文字，將心裡的感受及滿滿的感動傳達給愛心捐贈者，謝謝中山EMBA學長姐，集合大家的力量，完成小朋友的心願，這回有件新外套，孩子和家長都很高興。

菁桐國小捐衣合影。

石碇國小捐衣合影。

近年來因疫情影響，貧困家庭遽增，為滿足孩子們新年穿新衣的小小願望，就讀台北AP110蔡林福學長，秉持著「企業取之社會，當思回饋社會」之理念，轉介公司旗下「寶春慈善基金會」共同來行善，一口氣就贊助2所學校的偏鄉孩童，希望能分送給有需要的孩子們，他說弱勢孩子目前面臨的窘境往往不是只有溫飽就好，他們面臨的是無法改變的無力感，若可以開闊視野，讓他們知道不只有原生家庭帶來的信念，還可以擁有不同的選擇角度，可以擺脫舊觀念帶來的負面想法，那麼他們可以勇敢創造自己生命價值。諾貝兒寶貝股份有限公司(丁丁連鎖藥妝) 目前就讀中山EMBA許王伸學姐，秉持大愛與利他的精神，積極參與救難與公益事件，更委任北區經理到萬華兒童服務中心親自捐衣與孩子們互動，希望拋磚引玉，除了溫暖偏鄉弱勢兒童的身體，也希望能溫暖他們的心，也期許他們能夠健康成長美麗。

十分國小全校學生與校長捐衣合影。

孩子們用小卡寫下感謝的文字，要告訴愛心捐贈者，心裡的感受及滿滿的謝意。

此次活動透過中山EMBA眾多學長姐的幫忙，冬衣捐贈更擴增至10所學校及機構，包含「平溪區十分國小」、「菁桐國小」、「石碇國小」、「萬華兒童服務中心」、「基隆碇內浸信會」、「福安兒童中心」、「三芝好巢」、「台中上楓教會」、「花蓮原住民兒少之家」、「桃園少年之家」集合眾人的力量，完成小朋友的心願，造福許多小家庭，更體現中山人、一家人的互助力量。