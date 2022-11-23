中山大學EMBA寒冬送暖 贈弱勢童新衣

鍹采健康公益學苑創辦人王藝憓及諾貝兒寶貝北區經理到萬華兒童服務中心捐衣。圖/協會提供

連日來低溫加上下雨，讓以騎機車為主要接送交通工具的弱勢家庭孩童飽受冷冽的風吹襲!在特殊境遇家庭成長的孩子，孩童多數為隔代教養或被家暴及棄養，物資上的資源較為缺乏，對大多數的家庭人來說，擁有新衣服是非常稀鬆平常的事，但對於特殊境遇的孩子，家中除了學費開支外，新衣對他們而言根本是奢侈品，穿新衣成為這些孩子們最大的願望，為此「人間有愛」協會發起公益贊助捐衣活動，邀請中山大學EMBA學長姐一同來傳愛，把愛心帶到所需要的地方。

AP110蔡林福學長與公司旗下「寶春慈善基金會」共同前往基隆碇內浸信會捐衣與孩子們開心合影。

協會理事長林玉卿表示，近期在偏鄉國小及社福機構教導孩子們寫作，許多弱勢偏鄉的孩童，多數為隔代教養冬天來臨卻沒有件能保暖禦寒的外套，甚至有些家裡的兄弟姐妹有8個，常常只能接收哥哥姐姐的衣服或是別人的二手衣，原來特殊境遇的孩子在這樣的情況下，穿新衣竟然是個奢侈的願望，這次捐贈的童衣尺寸介於130至160公分之間，也事先準備確認的尺碼和名字，在現場能直接一人一袋對號入座，孩子們收外套時非常雀躍心喜，把合身的衣服穿上，開心的用小卡寫下感謝的文字，將心裡的感受及滿滿的感動傳達給愛心捐贈者，謝謝中山EMBA學長姐，集合大家的力量，完成小朋友的心願，這回有件新外套，孩子和家長都很高興。

菁桐國小捐衣合影。
石碇國小捐衣合影。

近年來因疫情影響，貧困家庭遽增，為滿足孩子們新年穿新衣的小小願望，就讀台北AP110蔡林福學長，秉持著「企業取之社會，當思回饋社會」之理念，轉介公司旗下「寶春慈善基金會」共同來行善，一口氣就贊助2所學校的偏鄉孩童，希望能分送給有需要的孩子們，他說弱勢孩子目前面臨的窘境往往不是只有溫飽就好，他們面臨的是無法改變的無力感，若可以開闊視野，讓他們知道不只有原生家庭帶來的信念，還可以擁有不同的選擇角度，可以擺脫舊觀念帶來的負面想法，那麼他們可以勇敢創造自己生命價值。諾貝兒寶貝股份有限公司(丁丁連鎖藥妝) 目前就讀中山EMBA許王伸學姐，秉持大愛與利他的精神，積極參與救難與公益事件，更委任北區經理到萬華兒童服務中心親自捐衣與孩子們互動，希望拋磚引玉，除了溫暖偏鄉弱勢兒童的身體，也希望能溫暖他們的心，也期許他們能夠健康成長美麗。

十分國小全校學生與校長捐衣合影。
孩子們用小卡寫下感謝的文字，要告訴愛心捐贈者，心裡的感受及滿滿的謝意。

此次活動透過中山EMBA眾多學長姐的幫忙，冬衣捐贈更擴增至10所學校及機構，包含「平溪區十分國小」、「菁桐國小」、「石碇國小」、「萬華兒童服務中心」、「基隆碇內浸信會」、「福安兒童中心」、「三芝好巢」、「台中上楓教會」、「花蓮原住民兒少之家」、「桃園少年之家」集合眾人的力量，完成小朋友的心願，造福許多小家庭，更體現中山人、一家人的互助力量。

中山大學EMBA捐贈新衣芳名錄。
文 傅秉祥

工商時報