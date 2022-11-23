惜食台灣行動協會獲全國社會團體公益貢獻獎

內政部為鼓勵社會團體積極投入公益服務及活動，從108年起每年舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎評選表揚」活動。111年獲獎名單出爐，開幕啟用兩年多、已送出超過22萬便當的惜食台灣行動協會獲得銀質獎，為雙北市弱勢族群及獨居老人關懷盡一份心力。

11月16日舉辦「111年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會暨數位時代下的公益現況研討會」，共52個人民團體及合作社獲獎。

「全國性社會團體公益貢獻獎」持續將聯合國永續發展目標（SDGs）納入公益服務的評分項目，與國際倡議的全球永續發展行動接軌。惜食行動的宗旨，是將賣相不好的食材蒐集起來做成愛心便當，送餐給社區弱勢里民及獨居老人，除了避免食物浪費，兼顧環保之餘，更可照顧社會的弱勢族群。此舉響應SDGs之消除飢餓、氣候行動等目標，對於長照關懷、社會福利政策，也從民間角度，提供社區第一線最及時的幫助與支持。疫情期間，惜食廚房亦響應衛生福利部防疫，送餐關懷醫護人員，多方連結各項服務，對於傳遞社會正能量形成正面助益。

惜食台灣行動協會建置惜食廚房，積極推動公益，獲內政部全國性社會團體公益貢獻獎。圖／惜食台灣行動協會提供

內政部政務次長花敬群表示，民間團體深耕地方，對於政策推動亦扮演關鍵力量。惜食台灣行動協會由第一屆理事長簡承盈代表，自內政部政務次長花敬群手中接過獎項。簡承盈表示，惜食台灣行動協會緣起於國際扶輪地區服務計畫，惜食廚房建置期間匯聚社會各界愛心，尤其歷經與新北市政府、臺北市政府長時間的多方協調，才終於與臺北市政府社會局簽訂「臺北市市有公用房地使用行政契約」，爭取到廚房現址板橋莊敬路的土地，過程中亦受到新北市政府社會局媒合食材捐贈等多方協助。政府與民間各單位同心協力，成就更大之公益善行。本次獲獎，期待能號召社會更多有志之士看見惜食行動一步一腳印的理念及經營成果，共同加入惜食行列，讓送餐行動能在社區內永續經營。