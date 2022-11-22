大亞集團捐無障礙車回饋七股 提升居民就醫便利性

文/葉圳轍

大亞集團旗下志光能源及聚恆科技，捐助就醫輔助福祉車(無障礙車)回饋七股社區，以提升居民就醫便利性；捐贈儀式今(22)假七股區龍德宮舉行，由當地三股里長黃仙立及龍德宮主委陳勝民代表受贈，場面溫馨隆重。

該捐贈儀式，大亞集團由志光能源總經理莊博貴及聚恆科技董事長周恒豪代表出席；據悉，大亞集團旗下志光能源於2021年起，在台南七股地區啟動漁電共生太陽光電發電系統設置，施工期間除案場建置，也持續投入地方鄰里回饋行動。

該福祉車專為輪椅使用者設計專用套件，方便輪椅使用者能輕易上下車輛，兼顧便利與安全性，可用於接送七股年長、行動不便的居民就醫，降低來回車程疲勞，更可大幅提升就醫便利性。

志光能源總經理莊博貴表示，大亞集團在台南七股區三股子段的漁電共構太陽能電廠，透過保障原有養殖戶權益及結合光電綠能兼顧產業發展，創造「漁電雙贏」之效益外，該集團觀察到七股居民並非每個家戶都有代步車，為持續深耕在地，捐贈的福祉車能接送有需求的居民至醫學中心就醫，平均可將車程時間縮短至30-40分鐘，大幅改善搭乘大眾交通工具需轉車、配合發車時間等不便，預計可造福逾百位居民。

大亞集團捐贈就醫輔助福祉車，回饋台南七股居民，提升就醫便利性，圖為社區回贈感謝狀。圖/大亞集團提供

莊博貴指出，大亞集團以實際行動展現與地方共存共榮之理念，延續穩定的力量至當地社區，顧及人與環境共好的美麗家園。

當地里長黃仙立與陳勝民主委表示，感謝大亞集團對七股居民的照顧，在案場施工過程也都盡力協調與安排，顧及居民權益。

莊博貴強調，該集團承諾未來案場完工後，讓既有且有養殖意願之漁民能重回原地養殖外，施工期間也提供停養補助、臨時工作及住所給原本居住在案場內的漁民，提供完善生活安置；對於無意願繼續養殖的閒置魚塭，也找到鄰近青年漁民接手養殖，除了給予青農發揮的舞台外，亦做到真正的「漁業為本，綠能加值」。