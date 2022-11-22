床的世界11/19士林館開幕 捐家扶基金會床墊 助弱勢

床的世界(2938)在士林地區深耕十多年，一直受到消費者的支持與肯定，隨著台北表演藝術中心啟用及北士科園區等發展，為了能更親近客群，照顧好更多在地民眾的睡眠品質，床的世界士林館於11/19遷館擴大營業全新開幕。秉持企業公益精神，落實回饋社會，開幕當天，床的世界捐贈20張床墊予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會(簡稱家扶基金會)，家扶基金會一向致力於扶助經濟弱勢家庭、保護受虐兒童。透過基金會讓此次的活動，能幫助更多的貧困家庭與弱勢兒少，為社會盡一份心力。

床的世界士林館開幕當日，捐贈20張床墊予家扶基金會，幫助貧困家庭與弱勢兒少。

床的世界以照顧國人「健康睡眠」為理念，提供優質的床墊產品與尊榮的體驗服務，全新開幕的士林館空間寬廣明亮，館內外的綠化造景讓人就像舒服地置身在大自然中輕鬆無壓。超級智能助眠床墊專區，展現台灣智造(M.A.I.T) 高科技助眠與床墊結合的精湛技術。整場的全新設計讓身心靈各層面都能去完整感受舒適氛圍，享受最好的睡眠體驗環境。

全國最大專業床墊寢具連鎖通路品牌「床的世界」，銷售世界知名與自有品牌床墊，士林館內超過百坪，展售品牌包含美國百年品牌美格蘭特名床、美國原裝席夢思名床、星級飯店指定專用床、ibedding艾飛智慧科技調整床，以及結合最新舒曼波睡眠導引科技的超級智能助眠床墊系列，讓您從床墊、枕頭到寢具配件應有盡有，一站購足，滿足對居家寢室的所有需求。

結合最新舒曼波睡眠導引科技的「超級智能助眠床墊」專區，展現台灣智造(M.A.I.T) 高科技助眠與床墊結合的精湛技術。

歡慶士林館開幕，現在全館床墊(黑標商品)5折優惠，購買指定床款還享「好床成雙，最高再折2萬元」。開幕當天只要Google評論，飯店抗菌枕99元/顆(原價1,000元/顆)帶回家，每人限購一顆，限量100顆，再送泰晶殿皇家SPA莊園300元折價券乙張；當天FB打卡，送床的世界運動毛巾乙條、2023農民曆乙份，數量有限送完為止！另外，活動當天再加碼「滿額送好禮」，買床墊單筆滿39,600元VILLA等級以上送飯店專用整床器乙支(市值800元)；滿10萬以上送香氛機乙台(市值1,980元)及泰晶殿皇家SPA莊園按摩券乙張(市值2,300元)；滿20萬以上送dyson吹風機乙台，限量8台。多樣超值好康，保證買到賺到！歡迎士林朋友一起來逗熱鬧！地址位於台北市士林區承德路四段91號(捷運劍潭站3號出口，步行只要5分鐘)電話02-28850358。開幕活動詳情請洽士林門市及以現場實品為準。