一起來看學生們心中的年度漢字

廈門海滄區中小學生評選年度漢字活動火熱進行

2022海峽兩岸年度漢字正在火熱徵集中，海滄區中小學生積極參與，10所學校以「巧用一個字，講述這一年」為主題，開展了形式多樣的評選年度漢字活動。各校推薦產生的10個漢字，將參加海滄區中小學生評選年度漢字活動評議會，優勝字將被納入本屆兩岸年度漢字評選的36個候選漢字之中，代表海滄中小學校角逐2022海峽兩岸年度漢字。

「記得小時候，家裡有很多漢字卡片，外婆經常會給我講漢字，我印象最深的就是『同』字。」來自廈門市海滄區育才小學三年1班的臺灣學生趙心悅訴說自己與漢字的故事，『同』字正是海滄區育才小學的推薦字。與趙心悅一起參與活動的，是海滄區10所中小學校的學生。這些學校都將本次活動作為學校語文學科的學習項目之一，指導學生進行薦字。不少學校創新評選形式，通過課堂演講、繪製手抄報、線上投票、線下演出等形式，推選出校內年度漢字參與本次活動評議。

華中師範大學廈門海滄附屬小學先以4人班級小組為單位，通過繪畫手抄報等形式進行學習討論，然後在全校範圍內推選出8個班級年度漢字，並發起線上投票，在學校教師、家長中廣泛徵集意見。歷時4天，便獲得3000多人投票，最終選出校年度漢字『盼』。

海峽兩岸漢字節暨兩岸年度漢字評選活動舉行多屆，始終秉承「漢字文化搭橋，書寫兩岸民意」的宗旨，對於傳承博大精深的漢字文化，深化文化交流發揮了積極作用，作為2022海峽兩岸漢字節的系列活動。海滄區中小學生評選年度漢字活動進一步擴大了海峽兩岸漢字節在海滄的參與度，讓海滄中小學生能夠從文化交流的品牌盛事中感受漢字文化魅力，讓文緣在青少年中代代相承。