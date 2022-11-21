臺灣企銀淨山活動百人響應 結合環境教育共創永續

臺灣企銀長期履行企業社會責任、重視環境永續，11月19日舉辦「臺灣企銀環保愛地球 綠色行動Go」公益淨山活動，由總經理張志堅率領近百位員工及眷屬前往台北市劍潭山，手持垃圾袋循著步道一起撿拾垃圾淨化山林，鼓勵同仁身體力行做公益，響應綠色生活。

為了讓行員更加認識在地環境，臺灣企銀特地邀請自然步道協會老師為同仁進行導覽，從沿途可見的外來物種瘤莖藤如何影響生態、臺灣盾蝸牛和節肢動物馬陸知識、鄰近的基隆河如何截彎取直、到劍潭山早期軍事管制等，從地理生態講解到歷史故事，不少帶著小孩的行員都說極富教育意義，獲益良多。

總經理張志堅表示，此次公益淨山活動，除了鼓勵同仁工作之餘能走出戶外到郊山放鬆運動，同時透過專業協會提供的環境教育課程，更加認識大家生活的這塊土地，並以實際行動讓同仁反思自身的生活習慣，理解永續的重要性，養成同仁珍愛地球的觀念。 臺灣企銀不僅推動友善環境相關活動，並力行節能減碳，成果受到外界肯定，榮獲臺北市政府「零碳標竿獎」工商產業乙組典範獎；該行亦積極投注心力於綠色金融，於今年完成赤道原則簽署，審慎檢視融資專案對環境及社會的影響，同時持續支持環保與綠色產業，主辦多起綠能相關聯貸案，亦推出「綠能永續專案貸款」、「低碳永續家園專案貸款信用保證」等各項友善環境貸款，以成為全方面永續金融之標竿銀行為目標。