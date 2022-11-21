「山東聊城畫我母親河兩岸名家邀請展」台北盛大舉行

「山東聊城畫我母親河兩岸名家邀請展」於台北盛大舉行，由陳鎮湘及李沃源主持。大會中主辦方台灣港澳台美協榮譽主席陳鎮湘首先致詞表達兩岸一家親，能以中華民族的文明發源地黃河為主題，得到兩岸畫家的共鳴，是個很有意義的兩岸交流。新黨主席吳成典也錄下祝賀視頻，說明兩岸同胞愛好和平，也期盼兩岸同胞共同迎接中華民族偉大復興的到來。

貴賓致詞中，張連興總會長先前在大陸擔任山東台商協會總會長，如數家珍的上台特別介紹山東聊城歷史名人、地理位置、城市特質，獲得現場熱烈的掌聲。大會也一一唱名每一位大陸展出畫家，全體報以熱烈掌聲表達對兩岸交流在台灣舉辦圓滿成功，並且期待將來疫情減緩後能邀請大陸畫家來台灣參觀寫生寶島阿里山、日月潭。

「山東聊城畫我母親河兩岸名家邀請展」於台北盛大舉行。台灣港澳台美協主席李沃源(左5)在會中並舉行聘任儀式並一一頒發證書，第一位即頒給高齡94歲國畫大師李可梅(左6)。圖／台灣港澳台美協主席李沃源提供

各協會負責理事長王愷、高崇雲、郭年昆、王水衷、唐健風、沈禎、李天鐸、畫家 程秀瑛、陳玉庭、連勝彥、及慈善基金會李溪泉董事長亦分別致詞。台灣主辦、策展李沃源主席上台感謝表示，今天盛況超出預期，並且恭請主席團進行隆重聘任儀式:高齡94歲國畫大師李可梅、台灣文聯書法協會理事長沈榮槐、中華團結自強協會郭年昆理事長、台灣非營利組織聯合會/張連興榮譽總會長、前復興崗校長于茂生、文教基金會李天鐸董事長、板信銀行董事長張明道、北師大藝術博士江鴻政、中華新聞記者協會書畫院院長喻文芳、台北市大都會油畫家協會范巧貞理事長擔任台灣港澳台美協顧問、潘淑梅擔任台灣港澳台美協台北主席、許珈菱擔任上海推廣部主任、林思懿兩岸和平文化藝術聯盟廈門副執行長，書法家蘇文寬、油畫家黃綠鐏為理事，賀樺理事長擔任兩岸專案策展人。

該展並頒發台灣參展證書予67位藝術家，計有王愷、王美美、王詮富、王木德、王婉馨、李沃源、李政祥、李澤洋、呂和謙、杜蕙如、杜正雄、余美燕、余建華、吳玉珠、吳嘉麗、吳淑英、吳嘉翎、林世英、林碧雲、林雲英、周忻恩、范巧貞、郭香玲、陳能梨、陳月里、陳岳鳳、陳旻君、陳玉英、陳冠穎、程秀瑛、陸珊珊、高素喜、高若萍、許忠文、許美琍、許瑞月、許薾勻、常寶、張佩文、張珮檱、張瑞均、黃旭清、黃明櫻、黃 香、梁瑞琴、畢德玲、曾榮福、商紅霞、葉慧珊、葉修英、葉玲秀、靳大公、馮玉珉、楊靜江、詹麗芳、趙順美、蔡愛麗、潘良泰、劉韋志、賴佩珍、謝麗美、謝淑貞、簡品淑、簡孟樹、蘇玄德、蘇京茹、蘇文寬等。