勞動部北分署輔導企業留用中高齡人力

4企業獲「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」殊榮

因應高齡化社會帶來的勞動力短缺，勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》鼓勵企業進(留)用中高齡人力，日前舉辦「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，除肯定得獎的友善企業與中高齡得獎者，更希望鼓勵複製成功經驗，共同建構友善職場環境。本次勞動部勞動力發展署北分署所輔導的單位，共有4個企業榮獲「績優單位」、1名中高齡者從業人員獲得「績優人員」殊榮。

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，北分署自103年成立全國首座銀髮人才資源中心，致力推動銀髮就業政策與倡議活動，累積多年的努力成效，已經有越來越多的企業看到中高齡者及高齡者的職場價值，轉化人力資源運用的傳統思維。

本次獲獎的「統一超商股份有限公司」，借鏡日本經驗，很早就注意到人口高齡化的趨勢並積極與銀髮中心合作，今年已共同辦理10場體驗式徵才，開出近百個友善職缺；而「亞洲藏壽司」則引進日本友善職場的企業觀念，運用銀髮族高穩定性的優勢及特質，和年輕員工互補，不但解決餐飲業長期缺工的問題，並建立青銀共榮的成功模式；非營利組織團體獲獎單位「蕭中正醫院」重視人才經驗的累積，陸續聘用20名高齡員工，並提供員工退休準備及生涯財務規劃協助方案，致力推動中高齡及高齡者工作與生活上的平衡；「財團法人育成社會福利基金會」推動高齡退休回聘制度，以彈性工時及職涯選擇多樣化支持中高齡者及高齡者穩定就業；另外，獲得績優人員獎的「遠百企業股份有限公司-永和分公司」人資課長王莉莉，依中高齡及高齡者的特質規劃專案人力招募計畫，補足賣場人力缺口，同時鼓勵青銀世代經驗傳承職場合作，並獲得去年勞動部舉辦的「世代合作績優單位表揚及提案競賽獎勵活動」績優單位表揚，在推動無齡化職場方面可說是不遺餘力，足為各界表率。

勞動力發展署北分署賴家仁分署長指出，勞動部辦理「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔活動，鼓勵企業、勞工共同合作，打造友善中高齡及高齡職場環境，歡迎友善企業雇主上北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心「銀髮資源網」查詢https://swd.wda.gov.tw/或電洽（02）7730-8878，由專人服務。