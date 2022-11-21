工業區中高齡者及高齡者徵才博覽會23日登場

勞動部勞動力發展署委託中華民國工業區廠商聯合總會，於11月23日(三)上午10點半至下午2點假精密園區勞工聯合服務中心2F活動中心，特別舉辦「工業區中高齡者及高齡者徵才博覽會」，特別針對中高齡者(45歲至64歲)及高齡者(65歲以上)設計，邀請工業區廠商一同盤點公司人才能量，一同推動銀髮勞動力持續就業與再就業，建立中高齡者及高齡者友善職場的工作機會，同時也能緩和找不到人才的困境。

2020年《中高齡者及高齡者就業促進法》上路了！對於台灣少子化與高齡化社會夾擊，台灣勞動力人口恐出現斷層；根據國發會報告指出，2028年15至64歲工作年齡人口占總人口的比率開始低於2/3，代表勞動力已不若以往充沛，社會的經濟負擔也相對較重，對於已正式進入高齡化社會的台灣，已是刻不容緩的議題。

本次徵才博覽會，徵才廠商分別位在台中精密科學園區、台中工業區、彰濱工業區、彰化全興工業區等，分別為立穩機電、上銀科技、合濟工業、宏全國際、大東樹脂化學、湯武生技、健椿工業、台明將、獻麒紡織工業、頂裕食品股等十家企業參與，釋出職缺超過142個，期盼協助45歲以上有求職、轉職或再就業需求者，以及65歲以上退休人士，把握本次就業博覽會，創造職涯新機會！

只要有經驗、有能力、還想拚，歡迎參加本次就業博覽會，為自己創造職涯新機會！為協助主辦方掌握人數，歡迎有興趣者線上報名：https://www.surveycake.com/s/1gZmK、職缺一覽表：http://www.muga.org.tw/news_detail.php?cID=1&Key=222