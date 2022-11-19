上市櫃公司協會社團負責人聯誼會第五期與體操協會攜手為台灣體操運動奠基

致贈台東達仁鄉台坂國小體操隊發展基金，讓台灣偏鄉體操幼苗成長茁壯

上市櫃公司協會社團負責人聯誼會第五期一行20人由會長暨義守大學EMBA執行長李建興教授帶隊與中華民國體操協會鄭勝次理事長於18日到台東縣達仁鄉台坂國小致贈體操隊的發展基金，期待能為該校體操隊的發展奠基。李建興教授表示，持續地給孩子們機會，總會看到開花結果的一天的」，希望藉由此次拋磚引玉的捐助，讓更多企業共同來支持台灣偏鄉體操幼苗的發展。

李建興教授(右)代表接受台坂國小回贈感謝狀。圖／李建興教授提供

台坂國小是台東知名的體操金牌國小，歷年培育出許多優秀的體育選手，世界體操錦標賽中幫助中華隊取得4張2020年東京奧運門票，今(111)年10月22日在中華民國體操協會於宜蘭舉辦競技全錦賽時，台坂國小體操隊選手得到多面金牌。但是該校目前受到經費嚴重不足與少子化的嚴重衝擊，目前全校僅24位學生，亟待各界伸出援手挹注資源，讓體操幼苗得以成長茁壯。

台坂國小體操選手多才多藝，同時也是台東縣合唱團冠軍成員。圖／李建興教授提供

義守大學李建興教授指出，體操協會鄭勝次理事長(義守大學EMBA的傑出校友)向他提及，台坂國小正面臨經費嚴重不足與少子化的嚴重衝擊。由此，上市櫃公司協會社團負責人聯誼會第五期由郭大誠與翁琳育兩位副會長籌辦這次的捐助活動；並由會長李建興教授帶隊，參與的企業家們各自捐贈金額來挹注台坂國小的經費，也期待在經費較為充裕下，不僅對他們的生員有所裨益，同時能儲備台灣未來金牌選手。

十分重視體操運動扎根的鄭勝次理事長指出，台坂國小體操隊的孩子們充滿活力，很有體操天賦，在校長松淑惠與所有教練們積極投入與教學下，亮麗成績有目共睹。他希望透過本次致贈台東達仁鄉台坂國小體操隊發展基金，拋磚引玉，讓國人更認識體操，挹注資源培育優秀體操選手。

李建興教授表示，未來將嘗試結合義守大學EMBA校友會、EMBA所學會、上市櫃公司協會社團負責人聯誼會、高雄地區扶輪社與獅子會等社團，以及中華民國體操協會與教育部等資源，期待能幫助台坂國小體操隊獲得長期穩定的經費挹注，讓台灣偏鄉體操幼苗，有足夠的養分長大茁壯成為台灣爭取國際獎牌的重要搖籃。