熱心公益回饋母校 宣鑫總經理邱春茂獲台中市豐洲國小傑出校友

宣鑫總經理邱春茂秉持熱心公益，一直以來不忘回饋鄰里及母校，最近榮獲台中市神岡區豐洲國小傑出校友。邱春茂表示，擁有一百年光陰的豐洲國小，為國家社會孕育了非常多的社會棟樑，他自97年9月接任豐洲國小第三任愛心服務隊長卸任後，在四年前回任隊長，又經歷了30、31任顧問團團長，從92年參加學校志工服務至今已逾20年。展現其對母校的關懷與社會公益付出的肯定。

台中市神岡區豐洲國小一百週年建八角亭，進行豐洲亭的揭牌與植樹儀式。圖／宣鑫公司提供

宣鑫公司代理銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，與時俱進提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益。31年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

宣鑫總經理邱春茂榮獲台中市神岡區豐洲國小傑出校友。圖／宣鑫公司提供

宣鑫近年來亦陸續榮獲中華兩岸創業發展協進會頒發的台灣優良精品暨消費者滿意金質獎、金手獎、台灣優良商標獎等，成功打下宣鑫空壓機（NEO-AIR）的品牌價值。此外，總經理邱春茂在事業有成後，不忘回饋鄰里及母校，於民國110年獲勤益科技大學校長陳文淵頒發傑出校友；以及民國110年中科國小創校60周年校慶獲頒傑出校友。

宣鑫公司總經理邱春茂表示，「能源使用效率決定競爭力」，由該公司代理IR空氣壓縮機，最近推出新機型發表，其大功率315-500KW無油機型已開始銷售，具有更優異的性能、與更低安裝和維護成本。此外，新推出的智慧服務系統-強調全面保護，防止客戶意外生產中斷風險，可進行預防性和預測性機台服務。

宣鑫無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供國內所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

該公司從製造端到應用端可為廠商做空壓系統的整體設計，無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供業者所需要的空氣品質。並協助業界規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少資源耗用與降低溫室氣體排，提供業者改善製程及提升產品附加價值轉型升級策略，以滿足對ESG的需求。

宣鑫公司網址：www.neo-air.com.tw