淨零綠生活從採購「ESGift」開始

芙彤園攜手產官學界邁向淨零排放

前行政院院長毛治國今（18）日出席由芙彤園主辦「淨零、綠生活、創造價值鏈」專場活動時指出，2014年時為推廣社會企業，將時任院長的官邸提供出來當成社企發展基地，當時芙彤園剛成立且運用社企概念回饋社會，至今，芙彤園是台灣唯二經營有成的社會企業之一。企業界近期深受減碳壓力，芙彤園也藉由本身在ESG上之實踐，提供企業實現淨零排放具體方案。

芙彤園主辦「淨零、綠生活、創造價值鏈」專場活動。圖／芙彤園提供

「淨零、綠生活、創造價值鏈」專場活動邀請重量級嘉賓對談，目的是希望提升全民對氣候變遷及淨零轉型的共識。由中國文化大學永續學院方元沂院長擔任主持人，方院長投入永續議題多年，推動大學永續創新教育。芙彤園特別邀請前行政院院長毛治國先生，以及台灣永續能源基金會簡又新大使開場致詞，接續以政府部門、公益團體、企業CSR與校園USR為主軸，分享實踐淨零永續心法。

2020年以來，芙彤園與史博館密切合作，透過史博館紋樣授權，推出結合文物藝術與公益性質的雙品牌聯名專案，如「常玉浴女」、「花開四季」、「公益調香」專案部分收入共同捐贈陽光基金會及台北市視障者家長協會，陪伴弱勢族群多走一哩路，落實史博館「公益文創」理念。史博館梁永斐館長就任以來，力行優質轉型，公布五大核心價值「連結」、「參與」、「創新」、「共融」和「永續」館方預計明年第四季舉辦開館儀式，芙彤園配合史博館開館計畫，設計極具祝福意義的「常玉歡慶禮盒」於明年春季上市，禮盒內含環境永續的香氛及洗沐用品，讓日常洗沐成為一種療癒儀式。

芙彤園創辦人詹茹惠（左1)與台北市視障者家長協會合作，培育視障者調香師有成。圖／芙彤園提供

芙彤園創辦人詹茹惠與台北市視障者家長協會合作，每週親自為視障學生授課，培訓視障學生考取國際芳療證照，參與芙彤園香氛新品研發，協助視障者接軌就業，本場論壇邀請兩位香氛菁英班學員陳一誠與江尉綺，在「新世代的綠生活方程式及創新合作」主題，講述香氛薰陶下的綠色生活，以及近兩年來與芙彤園合作，帶來心靈層面的轉變與啟發，經過課程訓練後如何培養敏銳的嗅覺。

針對台灣與國際減碳排要求，芙彤園邀請台灣企業永續學院郭財吉秘書長、崇越科技孫格偉副總、臺北科技大學陳殿禮教授，討論永續淨零的具體實績。郭財吉秘書長帶領團隊研究碳足跡多年，協助政府提供減碳方針，從自身經驗出發，提出進行碳盤查的建議及優點。崇越集團旗下的安永鮮物，落實全魚利用最大價值，明星商品「安永鱸魚精」更獲得「國家生技醫療品質獎」殊榮、取得「SNQ國家品質標章」，並且即將進行碳盤查，成為台灣第一支取得「碳標籤」的魚精產品。

木藝大師陳殿禮教授提倡，改變生活習慣與消費行為，達到永續的淨零生活，運用臺灣森林的國產木材，採用具有固碳效果的木質，設計美感與永續兼具的「負碳家具」將「碳」鎖在家中，一起愛護地球。陳殿禮教授與芙彤園共同推出「杉盒臺灣」透過杉盒的可堆疉性及木紋對花工藝性之美，襯托出芙彤園香氛洗沐商品的質感，同時是永續理念結合，作為「ESGift」綠色伴手禮。