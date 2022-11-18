每年必搶!北區國稅局精美水果月曆兌換起跑

財政部北區國稅局2023年「玉兔迎新歲」水果月曆將於11月28日在該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間開始兌換，民眾只要捐出111年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上之紙本發票10張，或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，該局每年印製的水果月曆，廣受民眾喜愛，因數量有限，想兌換的民眾請把握時間，動作要快！

多年來該局除精心挑選時令水果，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附製2張「吉祥如意」及「歲歲平安」春聯供民眾張貼，增添喜氣及吉祥氛圍，月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長的墨寶，彌足珍貴，值得共賞珍藏!此外，月曆各頁蒐集印製該局轄區縣市地方特色活動資訊，熱鬧非凡，除此在月曆中特別夾送2張租稅宣導DM，分別是「發票獎金 直接入帳」、「節能家電退稅」、「111年度綜合所得稅訊息」及「稅捐稽徵法修法重點」，讓拿到水果月曆的民眾知道最新且實用的稅務訊息，兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈公益慈善社福團體，換月曆還可兼做公益，一舉數得。

該局提醒，國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情雖已趨緩，民眾到各據點兌換月曆時仍應配戴口罩，並保持社交安全距離。該局並推薦民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP索取雲端發票，既防疫又環保，除可自動對獎，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，且綁定領獎帳戶，中獎時使用該兌獎APP即時領獎匯入帳戶，獎金不漏接！