侯友宜嚴長壽等八名重磅講者分享超越自我之道

自疫情壟罩的2020年起，「遠見‧天下文化事業群」用一年一會的知識盛典，邀請各領域典範人物分享自身經驗及願景，與超過千名關心自我成長的讀者齊聚，一同以知識迎向新年。今年，「遠見‧天下文化事業群」再度開出重磅講者名單，邀請高希均、侯友宜、嚴長壽、江賢二、周俊吉、陳美伶、劉若瑀、郭強生等八位重量級講者齊聚，優人神鼓擔任表演嘉賓，並由知名主持人王文華擔綱主持，陪讀者在2022年12月30日週五晚上一起超越自我、迎向更好的2023。

2022年，是歷史上難忘的一年。全球共同經歷了地緣政治巨變、疫情嚴峻威脅、國際金融動盪，在台灣面對即將進入疫情解封的全新年度，「遠見‧天下文化事業群」以「突破者」為題，邀請八位在不同領域的優秀領袖，分享他們面對變局的超越自我之道，打造更美好未來。

遠見‧天下文化創辦人高希均教授對於推動和平不遺餘力，他經常分享贏得和平，才是人類最大的幸福；信義房屋創辦人周俊吉不僅以先義後利、以人為本、正向思考做為經營理念，更從30多年前開始就一步一腳印的實踐ESG的理念；被譽為地方創生教母的陳美伶，卸下國發會主委職務後，地方創生和新創事業的未來，仍然是她最關心的課題；現為台北表演藝術中心董事長的劉若瑀也是優人神鼓創辦人，創立「道藝合一」表演藝術體系，作品深具世界觀與當代美學特點，她的經歷與思索充滿了深度的靈性，她談的是表演方法，也是人生；優遊於文學與文化領域，獲獎無數的文學作家郭強生，在寂寞的創作路上，將文字美學的光芒恣意綻放，澎湃中見深厚底蘊；在藝術與文化領域埋首奉獻，江賢二、嚴長壽默默深耕台東、找尋內心的光，為整個台灣擘劃文明藍圖。

遠見‧天下文化創辦人高希均教授推動和平不遺餘力，經常分享贏得和平，才是人類最大的幸福。圖／主辦單位提供

「遠見‧天下文化事業群」開創了一個知識、藝術共構的平台，打造與眾不同的全新跨年活動，今年也將邀請優人神鼓於活動中演出，並由侯友宜市長擔任壓軸講者，與所有讀者一起期待與展望更豐收、突破的2023年！

嚴長壽今年將出席遠見‧天下文化的知識跨年饗宴，找尋內心的光。圖／主辦單位提供

活動簡介可上網查詢：https://youtu.be/Bb51_ym9CXo

2023突破者知識跨年饗宴地點在新北市政府多功能集會堂 (新北市板橋區中山路一段161號3樓)購票資訊：https://bookevent.cwgv.com.tw/event/newyear2023/index.html