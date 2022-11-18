血糖檢測暨糖尿病防治宣導 金鴻醫材免費服務

金鴻醫材科技受邀參與由國際獅子會300-C1區於台中市政府廣場舉辦「心懷感恩，快樂服務」愛心園遊會活動，特別於園遊會中設立「糖尿病檢測區」，為近1,000位民眾免費測量血糖。

台灣糖尿病人口居高不下，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，據台灣糖尿病年鑑統計，我國每年增加約16萬名糖尿病新個案，糖尿病早期症狀不明顯，容易被忽視，會引發如高血壓、高血脂、心臟病、腎衰竭及視網膜等併發症，也有許多病友誤解胰島素用藥，錯過治療黃金期。

活動現場人潮眾多，吸引數千位民眾到場參與。圖／金鴻醫材科技提供

金鴻醫材科技貫徹精準醫療服務的精神，由專業研發團隊以創新的半導體專利金屬濺鍍技術，應用於各式電極血糖試片之研發與生產製造，穩定性、準確性符合國際ISO 15197:2013認證規範，以糖友需求為導向，精準且操作容易的血糖監測儀，5秒可快速得知結果，更提供不易疼痛的採血筆及採血針，減少因採血而造成的撕裂傷，降低糖友對血糖監測時扎針的疼痛及恐懼。

金鴻醫材為將近千位民眾免費測量血糖。圖／金鴻醫材科技提供

金鴻醫材科技與獅子會300C1區結合各方資源，建立合作管道，籍由活動提升民眾健康意識，落實自我健康管理，此次透過「心懷感恩‧快樂服務」愛心園遊會，特別舉辦血糖檢測暨糖尿病防治宣導活動，搭配免費血糖篩檢服務，鼓勵各分區及分會辦理在地的社區推廣，提供完善且正確的衛教知識，提早預防，一起為民眾守護健康。