盼政府考慮依灰電所佔綠電比率 來核發綠電憑證

國際間即將啓動碳關稅徵收，以外銷爲主的台灣企業更渴望採用綠電、急於獲得綠電憑證。台灣小水力發電浮上檯面卻緩不濟急，灰電是否能充分利用轉化被視為有效擴大綠電生態系的關鍵超速選項。而如何有效將灰電轉化為綠電？小水盟理事長洪正中認為，政府應以國家利益為考量，適當放寬再生能源發展條例對綠電的限制。

洪正中指出，首先，根據再生能源發展條例，非抽蓄式水力所產生的電力才能算是綠電。此法著實應予重議。以石門水庫爲例，水利署資料顯示，每日平均由水庫調蓄之供水量約80萬立方公尺，分流至桃園石門、平鎮、龍潭、大湳四個淨水廠及新北板新淨水廠，再加下游未控流量及三峽河抽水站，總供水量最大可達148萬立方公尺，主要供應新北市、桃園市及新竹縣湖口鄉之公共用水。僅僅因爲輸水過程中不到10%的水路因爲地勢關係必須加壓抽水，就否定全程的水能量，無法鼓勵發展成爲綠電，殊不知這是自來水系統龐大位能的浪費!

他說，「日本在這方面就採取變通的方式。假設在一條河川上設有三個發電廠，河水流經三個電廠後，再抽水回流上池，只有第一個發電廠產生的電不算綠電，第二及第三個發電廠產生的電都能算綠電。」

歐盟最快明年將徵收碳關稅，台灣企業要外銷貨物，會面臨必須有綠電憑證才能免稅的情況，洪正中認為從國家利益來看，政府應為企業界核發綠電憑證提供便利，「綠電一般是由自己國家認定，台灣應跟隨國際的標準，如果國際採取放寬的認定標準，台灣沒必要獨自嚴格設限。」

至於要如何讓灰電轉化為綠電？洪正中指出必須從再生能源發展條例中解套，放寬再生能源的定義。不能被認定為綠電，就沒有政府提供的躉購費率為誘因，導致業界裹足不前，不敢加大力度發展小水力。希望政府能將灰電也列爲再生能源，同樣以躉購費率來收購，至於收購比例可以再討論。而民間在這方面也必須充分溝通，國人尊重環保，也要站在能源開發角度來思考，讓社會輿論支持灰電轉化綠電，加速台灣小水力的發展。