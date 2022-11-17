國際扶輪來訪惜食廚房 肯定台灣惜食服務成果

板橋惜食廚房持續送餐，喚起各界關注惜食行動，並同時關懷環境永續、社區弱勢及獨居老人等相關議題。

而惜食廚房申請取得國際扶輪全球獎助金99,000美元支持，成果亦獲得國際扶輪基金保管委員會關注，日前保管委員會主委（TRF Trustee Chair）伊恩．萊斯禮（Ian Riseley）專程訪台，感謝台灣對扶輪基金的踴躍支持，捐款金額排名全球第五，更安排造訪惜食廚房並全程參與一同送餐至社區，對台灣推動惜食成果印象深刻。

惜食廚房自2020年開幕啟用，蒐集不美觀但新鮮的食材製成便當，至今送出超過22萬個愛心餐盒，同時兼顧環保及愛心，Covid-19疫情期間更以送餐支持台灣醫護人員，在社會特殊重大事件之際，讓惜食廚房發揮更大作用，多元服務成果獲得高度肯定。

惜食行動計畫源起國際扶輪3520地區服務計畫，亦獲得香港國際扶輪3450地區、韓國國際扶輪3600地區贊助支持。本次萊斯禮參訪惜食廚房，現場凝聚惜食行動推動至今的重要推手，包括：惜食台灣行動協會名譽理事長郭俊良、第一屆理事長簡承盈、現任理事長葉秀惠、祕書長羅明峰，並邀集國際扶輪基金會保管委員林修銘、主辦社仰德社長及多位扶輪社友，共同見證惜食行動計畫自2015年啟動至今，連結社區及國際善心資源經營有成，奠定永續里程碑。

國際扶輪基金保管委員會主委伊恩．萊斯禮（左二）參訪惜食廚房，與國際扶輪基金會保管委員林修銘（右二）、惜食台灣行動協會第一屆理事長暨國際扶輪3521地區21-22年度總監簡承盈（右三）一同準備送餐給社區里民，響應惜食行動。

氣候與糧食問題是未來10年人類永續發展關鍵，除了如每年10月16日世界糧食日的全球議題倡議，更有許多NGO組織以實際行動長期深入社區在地化經營。11月正值聯合國氣候峰會（COP27）登場，對暖化危機悲觀預測；與此同時全球食物浪費嚴重，食物供應運輸鏈儼然「碳排放第三大國」，然而疫情衝擊、戰爭影響下，全球面臨飢餓人口仍呈現增加趨勢。

萊斯禮過去曾鼓勵扶輪社友每人種一棵樹，致力於環境保護及和平倡議，曾獲澳洲援外和平締造獎、扶輪基金會特優服務獎等。他表示，全球食物浪費的趨勢令人擔憂，且在已開發國家相當普遍。他在澳洲家鄉便親眼見證，超市因為食物賣相不佳即加以淘汰，因此出現農民在路邊自主販售醜但新鮮蔬果的現象。

本次萊斯禮參訪惜食廚房，過程中對服務細節頻頻提問，也特別關心餐盒是否可以回收，並走入廚房實地訪察、了解便當菜色。扶輪基金的目的，是希望透過募集全球扶輪社友的善心捐款，投入服務計畫改善社會，今年更設定了4.3億美元的募款目標。對於惜食服務行動計畫的理念，他深表認同，也隨同扶輪社友送餐至社區，對台灣的惜食愛心，給予溫暖鼓勵。

國際扶輪基金保管委員會主委伊恩．萊斯禮致力於環保倡議，實地走訪台灣惜食愛心服務，對惜食廚房的理念及構想高度肯定及認同。

惜食台灣行動協會理事長、也是國際扶輪3521地區21-22年度總監簡承盈表示，本次國際扶輪全球獎助金申請計畫，在他擔任2016-2017國際扶輪3520地區惜食台灣行動委員會主委期間便啟動，因包含廚房建置工程，比起許多獎助計畫申請更為繁複漫長，如今惜食成果獲肯定，期許未來能鼓勵更多台灣有意義的服務計畫，借助國際扶輪基金資源發光發熱。簡承盈亦感謝扶輪基金支持，以及多年來所有惜食團隊成員的同心協力，讓惜食服務能夠有現今成果，有了惜食廚房為據點，更能持續服務弱勢、奉獻愛心。