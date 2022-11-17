大店長私董會打造疫後服務業新生態圈　助企業主走向國際

台灣首創為服務業創業主量身打造，且聚焦營運診斷、商模引導、投資方媒合的「大店長私董會」，第一屆學員商業計畫書發表暨投資方見面會於今(17)日假六福萬怡酒店登場。此次協助星采牙醫診所、米其林綠星餐廳陽明春天，與大聯大控股董事林再林簽訂投資意向書；Abula阿不拉紅茶專賣連鎖亦與星醫美學集團董事長林信一簽訂投資意向書。另外，吐司男餐飲體系則攜手匯盟諮詢共同簽署人才培訓戰略合作意向書的，媒合成果豐碩。

受邀出席的投資方包括大成集團副總裁韓家寅、OKmart總經理魏國志、餐飲科技創投扶田資本共同創辦人林剛羽、雲端廚房Just Kitchen執行副總劉書農、和順興管顧以及光泉集團等關注本土服務業發展企業主，尋求與具發展潛力品牌進行深度合作的商機。

扶田資本共同創辦人林剛羽指出，台灣服務業品牌極具特色，疫情解封開放邊境後，許多東南亞等國外企業透過不同管道，積極尋求與台灣服務業知名品牌合作的機會，此次期望藉由大店長私董會平台，發掘並協助更多本地服務業品牌實現走向國際市場目標前進。

大店長私董會執行長尤子彥表示，後疫情時代商業生態重組，危機與商機並存。針對服務業經營者而言，面臨的是商圈壁壘消失、獲客成本增加、人力成本高漲，以及線上線下OMO多通路經營等多重挑戰，特別是資源有限的中小型企業主，已很難只靠單打獨鬥突破瓶頸，必須攜手生態圈關鍵資源共創多贏，而大店長私董會扮演的正是協助品牌成長的加速器重要角色。

大店長私董會執行長尤子彥(左)成功媒合吐司男餐飲體系總經理胡緯民(中)與匯盟諮詢共同創辦人李明元(右)，共同簽訂人才培訓戰略合作意向書。圖／大店長私董會提供

為協助建構疫後服務業的新生態圈，第一屆大店長私董會邀請全球第一大半導體零組件通路商大聯大董事林再林、前台灣麥當勞總裁李明元、前中興大學EMBA執行長楊聲勇，以及專注用戶體驗服務的星醫美學集團執行長林信一等跨領域業師，成立私董會獨立董事群，並在協辦單位匯盟諮詢協助下，進行長達五個月顧問式服務，前往學員店家進行現場營運診斷，更透過藍海戰略、價值創新曲線及加盟系統管理等主題，協助學員重新檢視並優化商業模式，成功展現完美的商業計畫書。

第一屆大店長私董會學員包含服務業各類型的指標店家，如連鎖餐飲集團中專攻快速慢食品類的「Toast man吐司男集團」、打造微型創業者平台的「Abula阿不拉紅茶專賣店」、新創粥大福等餐飲品牌的「六扇門」集團等；名店型店家則有開業二十年的「查理布朗烘焙」、二代傳承的「阿玉水餃」、親子餐廳網路聲量排名第一的「媽妳講親子餐廳MoneyJump」、中台灣指標性的國宴級料理餐廳「金都餐廳」、蟬聯米其林綠星的「陽明春天」蔬食餐廳，以及結合數位科技療程發展加盟體系的「星采牙醫診所」等。

星采牙醫診所總經理江定鴻表示，過去醫療產業相對封閉且商業模式缺乏想像，星采運用數位創新打造智慧醫療服務，極需要結合跨界資源，很開心能透過大店長私董會獲得大聯大的指導與挹注資金，是莫大的肯定和鼓勵。

大店長私董會執行長尤子彥(左)成功協助米其林綠星餐廳發言人陳柔婷(右)與大聯大董事林再林(中)簽訂投資意向書，攜手將精緻蔬食料理推廣到海外市場。圖／大店長私董會提供

創辦吐司男、便當人和很牛炭燒牛排等眾多連鎖餐飲品牌的胡緯民表示，終於有機會把創業多年來的商業思維重新檢視一番，在撰寫吐司男品牌商業計畫書時，他和團隊夥伴凝聚共識且訂下短中長期目標；最難得的是，每位學員也扮演董事角色，針對彼此商業模式和架構提出犀利的見解，相互檢視過程中可洞察到自身的思維盲點，受益良多。

第二屆大店長私董會自即日起招生，採推薦申請制，預計2023年元月開課，歡迎餐飲、零售、美業等服務業品牌創業家報名，相關報名資料可查詢 #大店長會客室 FB官方粉絲團。