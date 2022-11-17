中鼎集團蟬聯10大永續典範企業

2022台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）獲獎名單出爐，中鼎集團表現亮眼，持續蟬聯工程業第一。中連續6年獲得10大永續典範企業，永續單項績效獎包含氣候領袖、永續供應鏈領袖、創新成長領袖獎，中文永續報告書服務業第一類白金級獎；今年更榮獲全球企業永續獎世界市場最佳案例獎（Best Practice Award）殊榮。

關係企業新鼎公司，則榮獲台灣百大永續典範企業獎、中文永續報告書服務業第二類白金級獎。中鼎集團總裁余俊彥16日出席頒獎典禮，接受考試院黃榮村院長頒獎表揚。

余俊彥總裁感謝全體同仁的努力，他表示，中鼎集團自許為「地球永續的把關者」，致力以核心本業推動全球永續，面對全球最關心的ESG及淨零排放議題，更積極推動「全員ESG 領航淨零EPC」，他期許全球7千位同仁，以綠色技術、綠色承攬及綠色投資三大面向，持續打造「綠色工程」，協助業主及帶動全球供應鏈廠商跟上國際永續發展趨勢，發揮最大的工程影響力，友善地球，守護世界。

今年9月甫通水的「台積電南科再生水廠」，即是綠色工程的指標專案；不但是全球首例將工業廢水再生回用於半導體製程的創舉，更為全球水資源的循環使用立下重大里程碑。結合集團綠色工程專長，旗下專注智能發展的新鼎公司，在各產業積極節能減排的需求下，以儀控系統、資通訊整合、智能AI應用、智慧綠建築及能源管理等解決方案，協助業主達成製程優化及產業的創新升級，實踐全球永續。

「身為台灣工程產業龍頭，中鼎責無旁貸。」中鼎集團為加速達成2030/2050淨零排放目標，先後加入「台灣淨零行動聯盟」及「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi），並承諾以1.5°C目標設定減碳期程，同時舉辦「中鼎集團淨零宣誓儀式」，對外承諾達成淨零目標的決心，積極展現以工程專業貢獻全球永續發展的用心。

中鼎自2008年自發性出版臺灣工程業第一本永續報告書並通過第三方查證，10多年來，在永續推動的道路上勠力經營，深獲國內外永續評比機構肯定，包括：連續8年獲選國際道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股；7度名列證交所公司治理評鑑前5%企業；獲摩根士丹利（MSCI）ESG 評等、CDP碳揭露評鑑、台灣永續價值指數（TWSI），以及《遠見》雜誌CSR暨ESG服務業綜合績效首獎、《天下》雜誌永續公民獎、臺灣循環經濟英雄獎、DEI多元共融願景獎本土企業銀獎等殊榮。展望未來，中鼎集團將持續以「Most Reliable 最值得信賴」的品牌精神，致力實踐「地球永續的把關者」的ESG願景。