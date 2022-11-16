111年國家永續發展獎 得獎名單出爐

永續獎 看見各界落實永續目標的決心

2015年聯合國提出「2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，敦促全世界在2030年以前，藉由一起努力達成SDGs的17項目標，讓我們的環境與社會邁向永續；為此，行政院國家永續發展委員會(下稱永續會)特別辦理「國家永續發展獎(簡稱永續獎)」選拔計畫。

今年的永續獎分為教育、企業、民間團體及政府機關等4個類別，共收到全國134個機關團體的熱烈報名，並經歷永續會初選、複選、決選三階段競爭激烈的評選下，終於選出：10個教育單位、25個企業、6個民間團體，以及11個政府機關等共52個得獎單位，創下有史以來最高收件量及得獎單位。

值得一提的是，由於我國政府已宣示響應2050年淨零碳排的目標，加上SDGs已邁入最後10年的衝刺時間，因此為了鼓勵各界積極投入永續行動，今年永續會擴大給獎外，報名參與的單位數也創歷年新高，足見「永續」已成為人人都關注的議題。

永續獎頒獎典禮預計於111年12月14日舉辦，並由行政院蘇院長貞昌(兼任永續會主任委員)親自頒獎予本屆得獎人。

此次每個參與永續獎選拔的團隊，皆從自己的生活圈出發，藉由創意、創新的發揮，並結合在地特色與長處，激盪出許多讓地球、讓臺灣變得更友善美好的方法，以下分別就教育、企業、民間團體及政府機關4個類別，摘要永續事蹟。

雲科大校內永續推廣活動。圖／國家發展委員會提供

教育單位以學校為核心，將永續精神傳遞至整個區域

中央大學、高雄科技大學、雲林科技大學以及暨南國際大學等教育單位，以學校為中心，不僅致力於改善師生的工作與學習環境，同時也關心社區的人文、生態環境，他們透過與在地居民、政府部門甚至是外部企業等不同對象建立深厚的情感與合作關係，讓永續精神能夠在不同的地區拓展。

富邦媒體科技股份有限公司。圖／國家發展委員會提供

企業單位不受限於產業特性，發揮創新能量讓環境更好

企業方面如元大金控、亞洲水泥、富邦媒體科技、綠藤生物科技等來自不同產業的參與者，結合各自領域特色，並發揮創新創意能量，從技術革新、產品包裝簡化、製程改善等各式各樣的永續行動，讓環境可以變得更好。

民間團體匯聚在地力量，讓小社區成為社會新典範

有限責任臺東縣東海岸原住民合作社、桃米社區、新港文教基金會等，結合在地文化特色，更凝聚居民的心，不僅讓家園環境獲得改善，更為社會帶來正向影響力。

德國在台協會(Deutsches Institut Taipei)處長許佑格(Jörg Polster）參訪第二屆金牌農村社區–桃米社區發展協會。圖／國家發展委員會提供

政府機關透過計畫執行，照顧民眾之餘也為整體環境帶來改善

衛福部健保署、新北市政府、經濟部水利署第九河川局等政府機關，則透過環境改善、計畫實施，不僅提供民眾許多友善服務，也為我們的環境、教育、生活品質等各個面向帶來正面改變。

這些優秀的團隊，不僅為大家示範如何透過不同的行動實踐來落實永續目標，也讓我們能夠進一步想像更美好的未來；永續會除了恭喜得獎單位，也想藉他們的經驗邀請每個人起身成為永續行動者，一起為我們的家園盡一份力。

(得獎名單公布於行政院國家永續發展委員會官網)



「111年國家永續發展獎」得獎名單(依照筆劃順序排序)

一、 教育類(得獎10家)

（一） 中原大學

（二） 國立中央大學

（三） 國立高雄科技大學

（四） 國立雲林科技大學

（五） 國立暨南國際大學

（六） 逢甲大學

（七） 新北市平溪區平溪國民小學

（八） 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

（九） 臺中市私立明道高級中學

（十） 臺中市私立惠明盲校

二、 企業類(得獎25家)

（一） 中國信託金融控股股份有限公司

（二） 中華航空股份有限公司

（三） 中華電信股份有限公司

（四） 元大金融控股股份有限公司

（五） 太平洋崇光百貨股份有限公司

（六） 日月光半導體製造股份有限公司_高雄廠

（七） 台灣好室有限公司

（八） 巨大機械工業股份有限公司

（九） 兆豐金融控股股份有限公司

（十） 合作金庫金融控股股份有限公司

（十一） 吉星共享股份有限公司

（十二） 亞洲水泥股份有限公司

（十三） 和泰汽車股份有限公司

（十四） 花王(台灣)股份有限公司

（十五） 南茂科技股份有限公司

（十六） 盛發生物科技有限公司

（十七） 第一商業銀行股份有限公司

（十八） 富邦金融控股股份有限公司

（十九） 富邦媒體科技股份有限公司

（二十） 陽明海運股份有限公司

（二十一） 群創光電股份有限公司

（二十二） 裕隆汽車製造股份有限公司

（二十三） 福壽實業股份有限公司

（二十四） 綠藤生物科技股份有限公司

（二十五） 臺灣土地銀行股份有限公司

三、 民間團體類(得獎6家)

（一） 有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社

（二） 社團法人臺灣山林復育協會

（三） 南投縣埔里鎮桃米社區發展協會

（四） 財團法人新港文教基金會

（五） 高雄市旗山區糖廠社區發展協會

（六） 臺北榮民總醫院

四、 政府機關類(得獎11個)

（一） 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

（二） 行政院農業委員會水土保持局

（三） 桃園市政府水務局

（四） 高雄市政府工務局

（五） 高雄市政府水利局

（六） 教育部

（七） 新北市政府

（八） 經濟部水利署第九河川局

（九） 臺中市政府水利局

（十） 臺南市政府經濟發展局

（十一） 衛生福利部中央健康保險署