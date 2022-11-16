北科大EMBA贊助全國輪羽球賽事 建立友善社會

新北市身心障礙者體育運動總會為響應每年123國際身障者日，日前假新北市立新店高中，舉辦「2022年全國輪椅羽球錦標賽」，期盼喚起社會大眾對身心障者各項權益重視，建立一個友善無礙的社會。

主辦單位社團法人新北市身心障礙者體育運動總會長汪筱檑表示，雖然因為國際疫情的關係，導致總會無法舉辦各項的錦標賽，不過隨著這波疫情解封，總會將持續陪同身心障礙者透過輪椅羽球等運動來訓練體適能外，本次也藉由國立臺北科技大學資財系EMBA朋友們募款和協助，讓今年順利舉辦全國輪椅羽球比賽。

新北身障體總輪羽隊長張燦輝(截肢者)運動精神令人動容。圖／業者提供

汪筱檑說，今年度新北市身心障礙者體育運動總會以國際身障者日為主軸，規劃2022年全國輪椅羽球錦標賽活動，在比賽過程中了解如何在運動中找到自信的運動人生故事，希望透過身心障礙者多元共融的創作與人生故事，激勵社會大眾「多元參與 共融共好」。

新北市體育處長洪玉玲感謝各位貴賓、球員們來到新北市參與這次的2022年全國輪椅羽球錦標賽，她表示，每位身心障礙運動員都是從全國各地遠到而來，希望大家可以得到好成績並發揮以球會友的運動員精神。

國際同濟會台灣總會北市區輪飛揚同濟會長朱豐璋指出，舉辦全國賽這是身心障礙者每年都期盼的賽事，新北市體育運動總會已經連續辦理了5年的輪椅羽球比賽，今年特別感謝國立臺北科技大學資財系EMBA、國際獅子會300B2區達達獅子會贊助，還有來自高雄、台中、新竹等全國各地選手的參與，才能共襄盛舉完成這場充滿感動與激勵人心的比賽。