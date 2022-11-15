台灣世界友善日2022啟動 友善大使出列

台灣與東協國會議員關係總會日前於台北市花博公園圓山園區流行館舉辦「1113第一屆台灣世界友善日」暨「友善大使」頒獎典禮活動，頒發雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉、前警政署副署長及國際水墨畫家蔡俊章、國際獅子會300A3區2011-2012總裁及中華都市更新全國總會榮譽理事長張美麗、甘泉生物科技總經理張閎積、歐立得科技公司董事長侯玉、中華婦女創業協會秘書長及福音百老匯創意總監鄧和華、新北市國際傑人會會長陳櫻佩、總會產業發展委員會會長莊沛恩等八位「友善大使」。

此活動並獲立法委員孔文吉和邱臣遠親赴現場支持，除了由孔文吉委員頒獎「友善大使」獲獎人，台灣與東協國會議員關係總會總會長劉意川並和兩位委員，以及8位友善大使、貴賓鄭錦桐博士等人，共同簽署「友善行動宣告書」，表達以行動響應「世界友善日」打破一切限制、彼此釋出善意的理念，共創友善環境、友善城市、友善世界、友善地球。

與會貴賓共同簽署「友善行動宣告書」，以行動響應「世界友善日」打破一切限制、彼此釋出善意的理念。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

劉意川表示，希望藉由總會推廣活動，在友善大使們的支持下，大家都能用力行友善，真正落實「世界友善日」的理念。第一屆友善大使名單和表揚友善行動事蹟如下：譚量吉長年熱心公益，處處發揮善行，大力促成雲林鄉親友愛團結，鄉親們慷慨解囊，捐錢助力、參贊物品，對故鄉發展克盡心力。蔡俊章自退休後，屢次獲邀至國內外參展，被評定為中國翰林百大畫家之一，以藝術創作療育人心、友善他人，更投入循環經濟再利用事業，友善環境，友善地球。張美麗用美麗的服務，創造生命的感動，平時為人熱忱，時常與獅友投入愛心公益活動，更是中華都更全國總會榮譽理事長，積極創造城市美好與友善的未來。

孔文吉立委（前排左二）和邱臣遠立委（前排右二）特於百忙中抽空前往現場，支持「世界友善日」活動。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

張閎積重視台灣森林生態保育，基於保護台灣特有牛樟樹，成功發揮產品原料特色及優勢，達到人體健康的目的，同時友善環境。侯玉從事健康及環保事業30年，將公司多項技術與產品投入發展無毒害農業行列，期許能提供社會大眾一個安全的食品與優質生活空間。鄧和華為中華婦女創業協會秘書長、福音百老匯創意總監，並具有中國高級心理諮詢師證照，致力促進大眾身、心、靈健康發展，友善關懷他人，促進群眾健康與和諧。陳櫻佩多才多藝又熱心公益，上任新北市國際傑人會會長後，更是力行公益善舉，處處釋出善意，尤其10月舉辦新北市中山國中舉辦道德倫理弟子規書法演講比賽，更是獲得熱烈回響。莊沛恩則協助輔導產業發展，提升產業價值，並保留台灣在地傳統文化及重視傳統工藝技術之美，解決人才斷層問題，友善世界。

｢第一屆台灣世界友善日｣正式啟動，友善大使們將與主辦方持續落實世界友善日理念，形成友善循環，生生不息。圖／台灣與東協國會議員關係總會提供

活動現場還有精采的表演節目，以及響應友善日理念的攤商園遊會，活動展攤有：忠義育幼院、黑到家／藝青會、花筏亭文化美學工作室、中華全球華人漢字福音協會、亞太文化藝術教育學會、Hello Sandy羊毛氈、森哥の小丑折氣球、楊枝順剪紙藝術、甘泉生物科技、三金畫糖、麗緻手工麻糬、劉咩咩香豆干、榮榮滷味、暖心甜湯圓、達冠行（慕竹閣）、禾日香氛生活等攤位。

劉意川企盼「第一屆1113台灣世界友善日」活動2022年正式在台灣啟動之後，更將每年持續推廣，呼籲人人跨越限制、放下成見，彼此釋出善行、發揮善行，湧現正能量，並期望大家都能夠認同其節日國際性意義，願意彼此釋出善意，為社會、為世界奉獻愛心，形成生生不息的友善循環。