南臺科技大學舉行校史館文物展

南臺科技大學11月14日於人文藝術大樓舉行「校史館文物展」，典禮由南臺科大校長盧燈茂主持，邀請董事會、校友會代表與各界人士，蒞臨新近改建完成的校史館參觀，現場氣氛熱絡溫馨。南臺科大「校史館文物展」展期自11月14日週一至18日週五，每日上午9點至12點，下午2點至5點開放各界參觀。

南臺科大人文藝術大樓一樓共有三個區域，包含古機械展示館、3D數位畫廊，中央區的小舞台可作為簡報或展覽使用，二樓為小型講堂與通識教育特色教室，三樓則是校史館，結合「辛文炳紀念文物室」，配合通識教育歷史教學，使學生們瞭解南臺的創校歷程與精神，而四樓「集賢廳」為動態活動場域，提供各式講座、社團活動、通識教學與成果展等多元功能。

南臺科大自2022年一月初招標進行校史館改建工程，至今年六月中旬完成改建與館內裝修等事宜，校史館的Logo以校園公共藝術「天圓地方」作為標誌設計元素之意象，並以1969年創校元年為原素，結合閃耀光芒的展現方式，引領參觀民眾領略該校豐富歷史與輝煌紀實。

南臺科大校長盧燈茂致詞。圖/郭文正

南臺科大校史館改建後，南臺科大將231所姊妹校，歷年贈送的禮品排定期程佈展，充分展現「跨域文化」交流的成果，館內更陳列多項日本、韓國等各大學贈送的文物，讓參觀者對日本、韓國暨世界各國文化能有概略性印象。

南臺科大校長盧燈茂表示，此次展品中有兩件來自韓國的國寶級文物，其一是韓國厚成學園、東岡大學贈送南臺科大創立47周年記念的「天馬塚金冠」，乃西紀5〜6世紀（新羅時代）編為國寶第188號，其二是韓國東新專門大學慶賀南臺技術學院昇格記念的「聖德大王神鐘」編為國寶第29號，從國寶級文物的展示，增添校史館收藏異國史料的價值。此外，該校校史館展品還包括各國的奇珍異寶、各式著名的漆器、陶器、瓶器、金飾、盤皿、木雕、水晶、畫作、塗板、樂器等，歡迎各界前來觀展，擴增國際藝品視野。

南臺科大校長盧燈茂(如圖左一)向貴賓介紹歷史圖片緣由。圖/郭文正

校史館斥資改建後重新啟用，校方將把校史館中有關國內外歷史文物、國際文化交流等要素，納入南臺科大通識教育，使完整呈現南臺科大通識教育核心理念，貫徹「培育學生人文素養」的辦學理念。以因應少子化現象的各項挑戰衝擊，南臺科大持續投入創新教學與改善校園環境，厚植文化內涵，使南臺校史館「傳承、永續」的目標得以落實。近年來，南臺科大耗資數億資金，陸續進行校園美化與軟硬體設備、場域革新工程，透過計畫性的修繕工程，提升校園環境與空間活化，使學生可以利用校景資源來充分學習，培育南臺人的人文素養。若有團體參觀請洽詢南臺通識中心辦公室，電話：06-2533131#6201。