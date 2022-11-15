結合生醫本業 台灣安進實踐企業永續承諾

生技醫療產業隨著全球超高齡化，已是快速發展且影響深遠的產業明日之星，加上近年疫情爆發持續延燒，生物科技領域的研發與創新突破更成為全球產業發展的焦點；生物科技領導藥廠安進自成立以來致力於研發創新生物製劑藥品；提供骨骼健康、心血管疾病、血液腫瘤等醫療解決方案，其中逾七成的藥物為其領域的首創(First-in-Class)，並聚焦於治療仍不足的醫療領域，為全球數百萬患者提供具開創性的治療藥物。

安進於台灣正值七週年，秉持照顧病患的初衷，自成立以來於投入資源人力，並設立ESG委員會，形塑結合公司策略的ESG文化，全方位落實環境永續、企業慈善和員工關懷的永續行動，於ESG各大面向 （環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）積極展現企業社會責任，結合生醫本業展開有系統有計畫的永續行動。除延續安進基金會(Amgen Foundation)培育下一代科學家的使命，長期攜手北醫大推動多元科學教育計劃，並發揮企業影響力，結合產官學持續倡議關心國人骨骼健康，以實際行動深入全台提供醫療資源，強化高齡社會民眾骨質疏鬆症防治的意識。更凝聚員工每一份善與愛的力量，以病患為本，傾聽病友的聲音，持續透過參與，攜手病友團體為病友貢獻心力，體現安進照護病患的使命，並為企業永續而努力。

發揮跨界影響力 結合產官學提倡「預測與預防」思維 關懷國人骨骼健康

在台灣將進入超高齡社會之際，骨質疏鬆症是老人醫學與流行病學的重大議題，世界衛生組織認定骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的第二大慢性疾病。在台灣，研究顯示髖骨骨折發生率是亞洲區第一，全世界第九；近來發現極高骨鬆性骨折風險病人之骨折最為嚴重，一旦骨折，需長時間復健、行動受限，影響病患的生活品質，甚至增加死亡率1。有鑑於此，長期致力於骨鬆防治的台灣安進，積極推廣「Predict & Prevent預測與預防」前瞻性理念，主動出擊關心民眾骨骼健康，攜手中華民國骨質疏鬆症學會、各地方政府和醫療單位進行DXA社區巡迴骨密度篩檢車計畫，鼓勵民眾定期接受骨密度檢測：十月份國際骨鬆日之際，安排DXA（dual – energy X-ray absorptiometry, DXA雙能量 X 光吸收儀）骨密度檢測車前往東台灣，為宜蘭佛光大學樂齡大學的長輩及教職員工檢測骨密度，高達75%的民眾從未接受過骨密度檢測，逾4成的民眾檢測出骨質疏鬆症但事前卻未曾察覺。同時，台灣安進也攜手當地醫療院所，將骨密度檢測車計畫推廣到醫療資源較不足的台東縣卑南地區，為部落居民提供骨密度檢測，推廣「骨鬆早篩檢，骨折不出現」之骨質疏鬆症正確衛教意識。高達六成的參與民眾測檢發現骨鬆問題，也在當天醫療院所的協助下得以及早治療，防治骨鬆骨折的發生。

凝聚員工力量攜手病友團體，傾聽病友聲音，轉化為日常工作中的動力

台灣安進始於照護病患的使命，以病患為中心的精神，於企業內部持續推動「病友訪談計劃」，邀請病友分享罹病之心路歷程，盼同仁更感同身受病友的需求，進而落實成為日常工作的核心思想與動力，持續為病友努力。台灣安進亦支持HOPE癌症希望基金會，將對癌友的支持力量轉化為實際行動，參與癌友家庭親子主題性營隊，協助癌友家庭與癌同行；並積極響應其「生命之織」活動，號召70位同仁為癌友親手編織圍巾，用愛串連募集超過100多條圍巾，透過癌症希望基金會致贈給癌友。安進企業公共事務處長邱韋靜表示，「台灣安進希望匯聚同仁的每一份力量，成就病友希望的未來，不僅為病友提供創新的醫療解決方案，增加醫療資源可近性，更將透過更多的親身參與，深入了解病友需求，為病友創造更大價值。」

持續深耕ESG 建構永續價值 盼成為業界標竿

邱韋靜強調，「安進致力於帶動生技醫藥產業永續發展，推動在地積極永續行動，並成為業界標竿。展望未來，台灣安進將持續加速ESG推進，秉持以人為本的承諾，攜手員工共進，延續全球安進ESG精神，並以「四大核心策略」：健康人民（Healthy People）、健康社會（Healthy Society）、健康地球（Healthy Planet）、健康安進（Healthy Amgen），持續實踐ESG理念，打造企業永續。」台灣安進將持續深耕台灣，發揮企業正向影響力，透過跨界協力的策略合作，持續為台灣病患提供創新藥物，強化醫療可近性為病患生活品質與健康努力，落實企業永續承諾。