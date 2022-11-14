統一證券榮獲「2022幸福企業」金獎認證

統一證券對『幸福企業』理念的認同，從關懷員工的身心健康與平衡家庭做起，我們重視同仁身心健康及注重家庭生活，提倡不加班文化，且提供優於勞基法之特別休假，到職未滿一年時，依服務年資比例給假。並提供員工、配偶與子女享免費團體保險、部門聚餐、資深員工獎勵金、旅遊補助金、語文補助、生日禮金、結婚禮金、急難救助等補助。

因應COVID-19本土疫情持續嚴峻，公司在2021年基於員工照顧並提升員工接種疫苗之意願，由公司全額支付投保疫苗險，給予同仁更多保障，以及有薪的疫苗接種假。

福利措施方面，以兼顧員工家庭為理念，除於2004年1月起開辦員工福儲計畫，由員工決定每月自提金額，公司於限額內每月相對提撥同額獎勵金，讓員工退休生活無後顧之憂，提供『全方位健康檢查』，每年提供免費員工健康檢查，且保障同仁享有性別平等之優質工作環境，哺乳室更獲得台北市政府多次認證。

公司致力於營造身心健康職場環境，總部設置有300坪員工及眷屬專屬的健身活動中心，規劃韻律教室、健身房、桌球室、撞球室等，並搭配各項健康促進活動，提供員工全方位的健康照護；並由高階主管帶頭成立撞球、登山、瑜珈、有氧等社團，鼓勵豐富多元的社團活動，藉此活絡同仁情誼與相互成長。

統一證券持續推展健康職場，優於法規每年舉辦員工健檢，除獲得衛福部國健署頒發的「健康職場認證」-健康促進獎章外，並獲得教育部體育署的「運動企業認證」標章，顯示統一證券為關注員工身心健康的「i運動企業」，並為連續三屆獲得此殊榮之少數券商。同時也於2019～2022年榮獲康健雜誌CHR健康企業公民許諾企業認證，及再度榮獲臺北市政府衛生局2022年優良哺集乳室認證。

統一證券表示，公司長期致力於企業社會責任推動，員工的健康的照顧更是統一證券最重要的責任。此次獲頒『2022幸福企業』，是長期對員工的用心獲得肯定，也讓更多的優秀人才了解統一證券的企業文化，藉以吸引更多好人才，與我們共創未來。