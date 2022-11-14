重現新屋蚵間石滬景觀 傳承百年捕魚文化

桃園副市長李憲明於11月14日於桃境之南新屋石滬景觀園區主持「新屋蚵間石滬群暨觀滬平台竣工祈福儀式」，為9座蚵間石滬上香祈福，祈求漁滬文化永存，並親自贈匾感謝桃園石滬協會的辛苦付出，同時授證予9位受訓合格的解說員，共同加入石滬環境教育的行列，並一同登上觀滬平台，欣賞壯盛的新屋石滬景觀。

李憲明表示，新屋石滬主要分布於永安漁港以南至蚵殼港間沿海潮間帶，全盛時期多達40餘座，是臺灣本島最大的石滬群，迄今約有300多年歷史，是先民捕魚智慧的歷史遺跡，惟因年久失修不敵海浪摧殘，目前僅剩11座石滬，其中蚵間里有9座，深圳里有2座，海管處自108年起委託桃園石滬協會修復蚵間里9座石滬，以就地取材徒手砌造方式，歷經4年，動員6,060人次，在今年10月全部修復完成，總長為1,941公尺，重現壯觀的海上長城，明年底前將全部申請登錄為文化景觀加強保護。

承襲古老修護技藝，傳承新屋百年石滬文化。圖／主辦單位提供

李憲明指出，蚵間石滬沿岸原本有一條步道及一座涼亭，近幾年因受海浪侵蝕，導致地基淘空崩塌，市府投入1,500萬元經費，自今年3月開始進行整修，重新打造一座二層式的觀滬平台，及長達200公尺的觀滬步道，今日完工啟用後可提供安全舒適的遊憩環境，並能登高遠眺石滬全貌，希望吸引更多人來體驗石滬文化。

李憲明強調，市府發揮巧思及創意，將閒置已久的蚵一哨所，重新改造轉型為新屋石滬故事館，已於去年3月22日開館營運，並在今年1月6日取得環境教育設施場所認證，委託桃園市新屋區愛鄉協會經營管理，至今已有高達7萬人次進館參觀。今年4月與KKday合作推出石滬匠師體驗遊程深獲好評，並透過里海學堂培育生態解說員及種子教師，紀錄耆老修滬技術，傳承新屋百年石滬文化。

環保局長呂理德指出，為了透過人才培育與在地連結，吸引年輕人鮭魚返鄉就業，甚至創業，促進地方創生，市府於今年8月與國立中央大學簽署USR合作協議書，鼓勵學校師生組成計畫執行團隊，主動走入海岸社區，發掘在地特色DNA，培育在地創生人才，協助社區發展出自我特色與價值，海管處今年首度舉辦的暑期青年海岸社區蹲點創生計畫，由老師帶領學生深入石滬社區long stay，紀錄社區居民與海共生的故事，就是大學社會責任的具體實踐。

新屋蚵間石滬群暨觀滬平台竣工。圖／主辦單位提供

桃園石滬協會理事長許仁郎指出，石滬修復匠師許永川雖已屆耄耋之年，仍堅持帶領年輕小輩持續不斷利用每次的退潮時間，２小時趕浪搶修並傳承古老堆疊石滬技藝。尤其最外圍在中大潮時分才會露臉的7號深滬，因為崩塌已久，基座相當難尋得，石頭也是又大又重，修復困難重重。不過欣慰的是，在這4年修復期間，只要漁汛期到了，就一定捕的到魚，協會也將漁獲製作成如蝦米醬、小魚干醬等在地特產，不僅在旅展參展期間熱賣，辦理「石滬漁人捕魚趣」體驗活動時也廣受好評。石滬是屬於在地沿海的永續漁法，是老祖宗的智慧，協會將肩負起傳承古老修護技藝的責任，讓新屋蚵間石滬成為海洋文化景觀最佳的教育體驗場所。

海管處表示，由於蚵間石滬是散佈在新屋潮間帶的大型構造物，因此不像一般典藏品需要一個收藏的場所，但也無法任意的移動。因此，未來將繼續進行滬口普查，如有發現新的石滬遺址，經評估具有修復可能性，就先予定位依法列冊追蹤，再與滬主及社區志工合作完成修復。此外，針對目前已完成修護的石滬群，則利用GPS衛星定位儀，將每一石滬位置之經緯度標示出來，並拍照攝影測量紀錄石滬現況，同時培訓公民科學家，就近觀察紀錄物種多樣性，最後再將所有調查資料數位典藏，以利後續加值運用，並免費開放提供民眾檢索欣賞新屋石滬之美。