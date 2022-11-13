寄養家庭爸爸張保德參選里長 讓愛延伸鄉里、愛循環

於民國99年成為家扶基金會寄養家庭一份子，以實際行動關懷照護弱勢兒少的張保德，為了完成將愛延伸鄉里、奉獻鄉里的志願，今年再度投入台中市福恩里里長選舉，期望能爭取更多資源幫助更多需要關懷照顧的鄉親，同時傾聽鄉里的需求，建設鄉里，重新創造社區新價值。

家扶資深寄養家庭爸爸張保德用愛出發參選台中市福恩里里長。圖／陳仁義

張保德居住台中市福恩里已近30年，主要經營美髮工作室，30年來服務過相當多的在地民，也聽到了里民的實際需求與企盼，以及目前所面臨的生活難題，更是深切的感同身受，在獲得鄉親大力支持與鼓勵下，終於讓張保德決定投入參選福恩里里長，期盼為里民爭取建設更好、更符合實際需求的居住環境、生活品質及更多社區資源。

張保德表示，福恩里活動中心因空間狹小，讓許多需要關懷的高齡長輩想參加活動，卻常因容納名額相當有限而無法參加，日後若當選，除里長基本工作，秉持隨時找得到、叫得動、一人當選全家服務等服務承諾外，也一定會積極爭取打造完善舒適的里民活動中心，讓想參加活動的人都可以參加，並結合鄰近東海大學的學術資源，讓福恩里更進步，有更多活動場地可以舉辦更多不同主題的活動，且國定重要節慶也會舉辦慶祝活動，並推動社區文康聯誼、親子活動，增進里民間的情感交流，打造安和樂利的福恩里，同時，全方位服務里民及辦理政府各項福利發放，與積極協助弱勢、婦幼、銀髮族等族群周全辦理急難救助，「真心實意，真誠對待」做一個真實做事的里長，財務透明化，讓福恩里變得更好，與鄉親共同打造「福恩幸福里」。

台中市福恩里里長參選人張保德、葉蓮鯉伉儷（圖左三、左四）榮獲台中市政府頒發「特殊貢獻寄養家庭獎」肯定與表揚。圖／張保德提供

台中市福恩里里長參選人張保德、葉蓮鯉伉儷榮獲台中市政府頒發「特殊貢獻寄養家庭獎」肯定與表揚。圖／陳仁義

12年來台中市福恩里里長參選人張保德夫婦照顧因各種家庭變故的受扶兒童無私奉獻。圖／張保德提供

張保德夫婦照顧寄養受扶兒童視如己出，細心耐心。圖／張保德提供

事實上，張保德早於年輕時即已決心「行有餘力則以助人」來回饋社會，尤其，當與妻子葉蓮鯉一同加入家扶基金會寄養團隊後，他發現有許許多多需要被關心、被愛的弱勢孩子，且每個受扶孩子背後都有一個不為人知的心酸故事，因此，每個短暫來到他們家中的家扶孩子都視如己出的照顧，在照顧孩子過程中，有時雖有些挫折，但也讓張保德逐漸了解到某些特殊孩子有不同的關愛需求，同時，適時給予寄養小孩品性教育與早期療育，張保德說，「一個人需要被愛，才擁有愛人的能力，愛的力量真的很大」。