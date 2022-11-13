寄養家庭爸爸張保德參選里長 讓愛延伸鄉里、愛循環
於民國99年成為家扶基金會寄養家庭一份子，以實際行動關懷照護弱勢兒少的張保德，為了完成將愛延伸鄉里、奉獻鄉里的志願，今年再度投入台中市福恩里里長選舉，期望能爭取更多資源幫助更多需要關懷照顧的鄉親，同時傾聽鄉里的需求，建設鄉里，重新創造社區新價值。
張保德居住台中市福恩里已近30年，主要經營美髮工作室，30年來服務過相當多的在地民，也聽到了里民的實際需求與企盼，以及目前所面臨的生活難題，更是深切的感同身受，在獲得鄉親大力支持與鼓勵下，終於讓張保德決定投入參選福恩里里長，期盼為里民爭取建設更好、更符合實際需求的居住環境、生活品質及更多社區資源。
張保德表示，福恩里活動中心因空間狹小，讓許多需要關懷的高齡長輩想參加活動，卻常因容納名額相當有限而無法參加，日後若當選，除里長基本工作，秉持隨時找得到、叫得動、一人當選全家服務等服務承諾外，也一定會積極爭取打造完善舒適的里民活動中心，讓想參加活動的人都可以參加，並結合鄰近東海大學的學術資源，讓福恩里更進步，有更多活動場地可以舉辦更多不同主題的活動，且國定重要節慶也會舉辦慶祝活動，並推動社區文康聯誼、親子活動，增進里民間的情感交流，打造安和樂利的福恩里，同時，全方位服務里民及辦理政府各項福利發放，與積極協助弱勢、婦幼、銀髮族等族群周全辦理急難救助，「真心實意，真誠對待」做一個真實做事的里長，財務透明化，讓福恩里變得更好，與鄉親共同打造「福恩幸福里」。
事實上，張保德早於年輕時即已決心「行有餘力則以助人」來回饋社會，尤其，當與妻子葉蓮鯉一同加入家扶基金會寄養團隊後，他發現有許許多多需要被關心、被愛的弱勢孩子，且每個受扶孩子背後都有一個不為人知的心酸故事，因此，每個短暫來到他們家中的家扶孩子都視如己出的照顧，在照顧孩子過程中，有時雖有些挫折，但也讓張保德逐漸了解到某些特殊孩子有不同的關愛需求，同時，適時給予寄養小孩品性教育與早期療育，張保德說，「一個人需要被愛，才擁有愛人的能力，愛的力量真的很大」。