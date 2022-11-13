充氣城堡移師太平 大小朋友周末嗨翻

風靡大小朋友的大里十九甲公園充氣城堡溜滑梯，於12日（六）首次由熱心公益的太平區葉諾凡，特別情商大里霧峰區江和樹出借移師到太平的新安兒童公園，現場吸引超過500位小朋友，將小小的公園擠得人山人海。上午充氣城堡一搭建好，小朋友們迫不及待爬上溜下，年輕爸爸媽媽們紛紛說，希望未來太平還有更多機會可以舉辦這類的親子活動給小朋友放電。

活動現場更找來小丑魔術秀、設置爆米花機台供小朋友取用，葉諾凡表示自己是土生土長的太平人，大學畢業後北上工作十幾年過去，幾年前因緣際會返回台中大里從事民眾服務工作，發現多年來太平早已南北發展失衡，北太平重劃區興建發展，而南太平沒發展甚至更沒落，反觀隔壁大里區早已超前發展。另外一直以來太平親子活動舉辦次數少之又少，許多太平的年輕爸媽都表示：「羨慕別的區都有這類型的親子活動，希望之後太平能多辦這類型的活動」。

圖／邱于珊提供

未來他將推動年輕爸媽需求為重的公托與臨時托幼、長者長照與關懷據點、社宅租賃高房價難題，為家鄉盡一份心力，而本次親子活動只是起手式。此外，曾發生過嚴重車禍的他，也將致力改善太平行人路權和交通安全，例如，剛宣佈參選時常提及太平應劃設鄰里與校園周邊的綠色人行道實施人車分離，維護兒童與行人交通安全。幾個月過去後發現有幾處獲相關單位重視劃設，十幾年未曾被重視的行人路權，竟在此時與他的所見相符突然被看見，但畢竟仍是好事一樁。未來仍會繼續推動，讓太平鄉親們的交通權益都能獲得安全和保障。