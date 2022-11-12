「2022幸福企業」320家獲金獎　1111人力銀行力挺表揚

由1111人力銀行主辦、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會協辦的第三屆「2022幸福企業票選」( https://happiness.1111.com.tw/ )，11月11日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，包括前立法院長王金平、衛福部政務次長李麗芬、台北市政府勞動局局長高寶華、新北市副市長劉和然、青年發展基金會董事長連勝文以及立法委員蔣萬安、邱臣遠、洪孟楷等人也都擔任頒獎嘉賓，出席力挺幸福企業。

1111人力銀行總裁林文雄於致詞時指出，新冠疫情持續至今將近三年了，影響全球經濟甚鉅，因此更不能忘記為優質企業加油打氣，今年的頒獎典禮顯得格外有意義，盼凝聚勞資力量，攜手走向共好共善的目標。

本屆票選出「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福」共九大類，吸引近2,000家企業共襄盛舉參賽，而獲得「金獎」標章認證共計320家，包括花旗銀行、合作金庫、艾司摩爾、華碩電腦、仁寶電腦、BMW總代理經銷商(依德)、南亞科技等，現場有170家企業代表親自領獎，熱情響應幸福企業理念。

1111人力銀行總裁林文雄表示，藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵具不錯營收的企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才，形成良性社會循環，「員工幫助企業賺錢，也希望企業能幫員工調漲薪水，讓員工更有動力來工作。」林總裁恭喜得獎廠商，也以台灣少子化問題為例，期許在座企業，能留住人才，使台灣產業蓬勃發展。

ASML艾司摩爾招募資深經理周鈺舜指出，伴隨半導體產業蓬勃發展，在員工薪資福利部分，ASML提供優於業界的薪資福利，除了保障年薪14個月，另有績效獎金，並提供全球員工認股計畫，另鼓勵員工在工作與生活中取得平衡，公司提供彈性工時以及每週一天居家上班等措施。對於每位新進工程師，公司除提供500萬以上的訓練經費，搭配6至18個月的培訓課程，另享有到職即提供年假的福利。

1111人力銀行總裁林文雄表示，藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵具不錯營收的企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才。圖／1111人力銀行提供

周鈺舜表示，ASML將持續強化客戶服務以及技術開發，同時打造智慧製造工廠，以及供應鏈管理中心。過去兩年，ASML在台灣員工數成長50%，我們將會持續深耕，成為台灣半導體業產業發展的最大助力。

BMW依德總經理張湘愉表示，今年非常榮幸再度蟬聯幸福企業，公司一直以來都把員工視為重要資產，因此「培養人才、照顧員工」是我們不能停滯的工作。今年我們響應政府，做了薪資的調整，甚至超越公教人員的調幅，相信這是照顧員工最實質的方法。我們也會在固定的期間內調整薪資，像是季考核，優秀同仁一定給予鼓勵。另外像是健康關懷與教育訓練都持續落實，希望人才一起陪著公司成長。接下來包含銷售人才、行銷人才、客服人才，都是重點徵才對象。

衛福部政務次長李麗芬上台致詞時表示，衛福部關心員工議題，其中包括2大面向。首先，是關心員工心理健康促進，希望企業與政府合作，共同關心員工的身心健康。另外，亦致力打造友善的育兒職場，與企業一同努力。除了透過政策照顧員工同時，也希望企業多辦一點時活動、多給員工時間，讓未婚的朋友也有機會交朋友。最後感謝主辦單位的用心。

前立法院長王金平指出，自己每年都參與幸福企業頒獎典禮，且感到與有榮焉，「1111人力銀行林文雄總裁費盡心思推廣幸福企業，使1111成為更具功效的平台，使我替社會感到開心。」王金平認為，每位上班族都期盼能在自己服務的企業，擁有參與感、被信任感、榮譽感及歸屬感，這才是上班族最想服務的幸福企業，企業不單以營利為目標，更應該營造讓員工安全感、快樂感、滿足感、貢獻感的就業環境，使員工與公司共同成長，「有好的人才，才能促成好的公司治理，甚至幫助國家發展。」

數位發展部數位產業署署長呂正華也特地前來頒獎致詞，他強調，企業的「企」字拆解出來就是「止於人」，人才是企業發展的根本。因此1111舉辦幸福企業的頒獎活動，讓大眾都能知道一間好的企業應該有什麼樣的指標，好企業是如何照顧員工，每年提供一個平台檢視並推廣，讓求職者在找工作時有所依據，也讓企業員工更加認同自己所待的企業。

「2022幸福企業票選」頒獎典禮現場有170家企業代表親自領獎，熱情響應幸福企業理念。圖／1111人力銀行提供

另外數位發展部致力於數位賦能，協助企業數位轉型，企業的數位化不僅能讓效率提升，也提供了現今人才難尋下的因應解方，因此期待數位發展部能造福更多企業，共創幸福。

不過，根據1111人力銀行調查顯示，有59.6%受訪上班族認為目前任職的公司「不是幸福企業」，原因在於薪水偏低59.2%、加薪幅度小38.5%、長期沒加薪28.9%、工作量太大無法負荷25.8%以及常態加班/超時加班25.4%。更自評工作快樂指數平均僅53.7分，僅1成3的快樂指數在80分以上，整體來說，快樂不起來的工作氛圍，使得多數上班族悄悄開啟「安靜離職」模式，雖然沒有真正遞出辭呈，但已經放棄積極努力的工作態度。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據國發會日前公布9月景氣對策信號，綜合判斷分數為17分，亮出代表景氣轉向的黃藍燈，距離代表景氣低迷的藍燈，更只剩1分。說明後疫情時代，市況詭譎多變，包括俄烏戰爭持續、歐美升息壓力、中國動態清零政策影響，大環境恐讓企業主經營方式更加保守，不論是在核薪還是調薪方面都容易縮手，讓上班族難以感受幸福滋味。

雖然有超過半數受訪上班族自認不幸福，但仍有暖心雇主受到讚許，1111人力銀行總裁林文雄表示，為化解貧富懸殊的世代對立，特別推動賺錢企業要提供好的福利，才可吸引更多優秀人才，同時也可帶動企業回饋社會，讓台灣年輕人有更好的未來，已獲得各界的熱烈回響，本次的獲獎企業，亦清楚標示在1111人力銀行徵才官網，歡迎求職朋友投遞履歷積極應試，為職涯開拓不一樣的可能。

此次調查也指出，要符合上班族心目中的幸福企業，必須具備幾個要件，包括每年固定調薪76.9%、薪水優於同業73.2%、給予員工休假優於勞基法規定63.6%、升遷管道透明58.6%及工時可彈性安排45.5%。而最想投身的產業仍以「資訊科技業」獨佔鰲頭，其薪資結構加上員工分紅及年終獎金，高含金量成為普羅大眾的焦點。

要激勵員工士氣，除了提供具競爭力的薪資以外，還有哪些福利最令上班族嚮往呢？調查透露，優渥的年終獎金67.8%、豐厚的員工分紅46.0%、免費供餐/餐飲補助41.0%、彈性上下班制度36.6%及員工免費健康檢查35.0%，都是能讓上班族直接感受老闆惜才愛才的措施。