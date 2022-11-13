中壽攜手聽障人協會 友善溝通零距離

以具體行動形塑金融友善文化，打造聽障無礙環境

根據衛福部2021年統計資料，全台聽覺機能障礙者以及聲音機能或語言機能障礙者超過14萬人，占全體身心障礙人數比例12%，其中有高達9.6萬人是先天或後天聽損的65歲以上長者；再過三年，台灣將邁入每5人就有1位是65歲以上高齡者的超高齡社會，屆時，不僅你我周遭親友或是未來的自己，都有可能面臨聽力退化的挑戰。為完善對聽障者的友善金融服務，中國人壽與中華民國聽障人協會合作，導入聽障友善課程及手語翻譯服務措施，也透過擔任全年度協會系列活動志工，實地了解與同理聽障者需求，進而運用於實務工作中，致力於為聽障客戶創造平等無礙的友善金融環境。

聽障族群外表跟一般人無異，相關需求更容易被忽略，不論在生活上或資訊上都存在著溝通障礙；尤其當聽障者在面對相對複雜的金融商品時，若無適當的溝通管道，在理解上容易產生隔閡與誤差，而一般以口語為主的金融理財相關活動或講座因無聽打或手語翻譯，大大減少聽障者能夠獲取金融資訊的機會。有鑑於此，中壽導入聽障人協會手語翻譯，幫助聽障客戶取得與一般客戶同等的保險及相關權益資訊，由內而外全力打造資訊無落差且溝通無礙的環境。

為更加了解聽障者以提供最適切的服務，中壽規劃專業課程，讓服務人員同理聽障者的溝通邏輯，學習以表情、肢體語言，加上手語等多元方式，使溝通更順暢，並邀請聽障人協會秘書長基於自身即為重度聽障者的角度，分享聽障族群與聽力退化長者所面臨的各種處境與需求；亦將聽障友善納為全體同仁必修，業務員也加入學習行列，培養服務聽障客戶落實金融友善的能力。近年詐騙猖獗，聽障族群往往因資訊接收及言語上的障礙，成為詐騙集團覬覦的對象，因此中壽印製防詐手冊提供協會等相關機構發送，幫助聽障朋友具備相關的防詐知識，維護自己的財務安全。同時，更進一步製作聽障友善宣導影片對外推廣，期許拉近社會大眾與聽障者的距離；亦於疫情期間捐助支持協會的聽障確診者關懷專案，幫助確診的聽障朋友度過難關，為建構包容同理的友善社會盡一份心力。

中壽在「以客戶為中心」的理念下，持續以「愛與關懷」的人本精神，向客戶實踐「陪伴是最美好的承諾」，並持續擴大對社會的關懷，以行動支持弱勢族群，朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司邁進。