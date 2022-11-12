華銀董座張雲鵬帶領志工 陪伴心智障礙者戶外健走

長期攜手第一社福舉辦「健康走 愛長久」，並辦理愛心義賣

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」公益健走活動，前兩年因疫情關係取消舉辦，今年在做好防疫措施下，再度攜手舉辦「2022 健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬親自率領熱情的志工團隊，陪同心智障礙者到戶外健走踏青。

今年是華南銀行與第一社會福利基金會第九次合作愛心健走活動，邀請心智障礙者走出戶外，並由志工們陪同參加闖關遊戲，透過貼心的活動設計，讓他們享受運動的樂趣，也增加與社會大眾交流機會，心智障礙者在華南銀行志工團的陪伴下，共同渡過一個歡樂難忘的週末假期。

近年來新冠肺炎疫情侵襲全球，許多公益活動被迫取消或延期，社會大眾的關注與資源投入亦持續減少。為了讓愛延續、為愛發聲，這次活動地點選在中正紀念堂民主大道舉辦，除了貼心設計各式闖關活動，讓現場心智障礙者及民眾同樂外；同時也舉辦愛心義賣活動，吸引眾多民眾前來共襄盛舉，藉由這次互動的機會，增進社會大眾對心智障礙者的接納與重視，啟發民眾對於弱勢族群的同理心。

張雲鵬表示，華南銀行深耕臺灣超過一百年，始終秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，落實關懷弱勢族群的公益目標，善盡企業公民的角色與責任，同時也以實際行動扶助弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，更鼓勵員工在工作之餘投入社會服務，持續散播愛的種子、傳承愛的力量，促使企業與社會共融共好，善盡社會責任，達成永續經營目標。