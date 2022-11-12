有感幸福職場 龍騰文化獲頒「企業運動認證」

「你今天有沒有要運動？」，這句看似平凡的話，卻是同仁彼此間最為熟悉的打招呼方式！近期受到COVID-19 疫情的影響，許多民眾因為防疫待在家裡，減少出門運動！然而，臺灣就有一家高中職教科書出版社－龍騰文化的職員，無畏疫情每天都要起身運動一下。甚至今年首次參加教育部體育署推動的《運動企業認證》計畫就獲得認證，龍騰文化的企業精神可說是充滿活力。

說到運動這件事，早在龍騰文化於1977年創辦不久就成立首個慢跑運動社團「運動333」。「運動333」的命名，它代表的是每周運動3天、每次30分鐘、心跳達130下。這個社團之所以成立，源自於公司認為業務人員必須要有足夠的好體力才能做好對客戶的服務。因此，強制規定每個月每一位業務人員都必須通過3,000公尺路跑測試。然而，社團推行一段時間後效果不彰，於是公司改以獎勵的方式激勵同仁。只要每個月慢跑8次，每次跑30分鐘、路程至少3.5公里，並參加3次以上任何團體所舉辦的5公里路跑比賽，一年後就可以獲得6,000元獎勵金。同樣規則下，每個月跑步次數達12次，則可獲得最高12,000元的獎勵金。所以，在下班時間的五股工業園區裡，時常可以看到龍騰的職員揪團練跑，甚至在假日全臺路跑活動中也能看到其身影。

「運動333」路跑，由副董事長領軍的「龍騰文化戰神隊」，號召同仁參與臺大EMBA校園馬拉松接力賽，展現團隊合作精神。圖/業者提供

隨著「運動333」的成功推廣，加上本身也喜愛運動的龍騰文化董事長李枝昌，他積極鼓勵同仁籌組運動社團之下，羽球、皮拉提斯、有氧舞蹈、Zumba、重量訓練、拳擊……等等多樣化運動社團，如雨後春筍般地紛紛被創立。為了讓同仁能在安全情況下，盡情享受運動所帶來的滿足感，公司特別打造了社團專屬運動空間。同時還提撥一筆預算補助，只要有參加運動社團活動者，每人每季最高可獲得1,200元輔助金，同仁也善用這筆輔助聘請專業運動教練，教導正確的運動知識與姿勢。另外，每季至少參加10次運動社團活動者，還會再給予1,000元獎勵金。現在每2位同仁就有1位參與社團運動，成功達到工作與生活間的平衡。

在社團之外，龍騰文化還有個令人感到熱血的「自由聯誼」活動。這個「自由聯誼」為每年11月由同仁自己提案隔年的活動，活動只要揪滿50人連署即可成立，活動成立後，只要有30人參加即可成行，人人既是主辦者也是參與者。過去「自由聯誼」舉辦過：淨灘、野外漆彈、釀酒…等等戶外運動，不僅讓同仁運動紓壓外，也大大促進了跨部門之間的情感，創造美好的回憶。

「均衡飲食，適度運動，規律作息以及愉快心情」。這句話來自於龍騰文化董事長李枝昌的理念，他認為健康身心的組成，包含這四個重要因子。而為了將上述理念落實，他特別聘請專業廚師負責公司同仁的一日三餐，食材強調吃當季吃在地，注重同仁每一日的營養攝取。最為重要的是，三餐也是由公司無償提供。

龍騰文化相信擁有良善健康身心的同仁，不僅可以提升職場競爭力，也能凝聚團隊向心力充分展共患難的精神。我們也將持續發揮自身影響力，落實企業社會責任，繼續引領臺灣永續教育一代一代的傳承。