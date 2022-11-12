奇普仕榮獲金貿獎「中小企業拓銷貢獻獎」首家獲獎企業

由經濟部國際貿易局所主辦的金貿獎頒獎典禮於日前揭曉，今年最大的亮點莫過於增設了「中小企業拓銷貢獻獎」，值得紀念的首家獲獎企業為2021年出口實績成長表現極為優異的電子零組件通路商「奇普仕」。

創立於1991年的奇普仕，產品涵蓋「系統設備」、「特定應用 IC」、「記憶體」、「被動元件」、「光電元件」、「類比/離散元件」、「機電元件」及「原料」等八類，是全方位經營的電子零組件通路商，代理國內多家大廠的產品，包含義隆電、聯發科、立錡、瑞昱科、旺宏電等。

在2000年8月上櫃之後，奇普仕持續擴張營運版圖，進而在2002年轉上市。2005年，美國的知名企業「艾睿電子」相中了奇普仕在產業間的競爭力，於是以併購的方式加入經營，透過集團的跨國資源整合，強化供應商、客戶群等多方資源，並在營銷經驗上交流互補。

艾睿電子的規模相當大，在美國「財富」雜誌上排名第104位，整體營業額在3百億美元以上，並連續22年被評選為「全球最受尊敬公司」之一。艾睿與奇普仕強強聯手，串聯了內外通路，能夠滿足國內外客戶的多元需求，種種因素的相互加乘，造就了奇普仕的業務成長動能。

「我們致力促進電子科技更廣泛性和多樣性應用，幫助客戶優化供應鏈，積極推動科技創新造福更多的人，能夠得到金貿獎殊榮，是全體同仁上下一心共同努力所得來的成果。」奇普仕強調，電子產業的變化速度相當快，每天都會有新的資訊冒出來，相隔一個月都有可能已經產生翻天覆地的變動，所以企業一定要具備隨機應變的彈性，同時也要有洞悉未來趨勢的能力，而這也是奇普仕能夠在業界勝出的關鍵。

身為台灣重要的中小企業一員，奇普仕不僅力求爭取業務上的突破，對於企業社會責任更是不遺餘力，像是2022年3月「減量‧共享‧愛地球」聯盟發起了供應商聯合淨灘活動，奇普仕就義不容辭動員參加，藉由實際的行動保護海灘，同時讓每一位參與者都能重新思考自己與地球環境的關係。

營運表現傑出，再加上重視CSR，奇普仕獲得金貿獎「中小企業拓銷貢獻獎」可說是實至名歸。面對未來的挑戰，奇普仕依舊信心滿滿，除了持續為客戶提供採購生產供應鏈無縫連接服務之外，也會優化設計驗證及產品量產機制，以堅強實力預約未來的金貿獎。