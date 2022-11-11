2022全球創業週11月14日至20日登場

由美國考夫曼基金會發起的全球創業週(Global Entrepreneurship Week，GEW)國際串聯活動，11/14至20日即將登場，臺灣已有超過50場創業活動加入串聯，這段期間，每天都有豐富的創業活動，等著對創業有興趣的你一起來參與。

全球創業週今年邁入15週年，發展至今幾乎每一個國家都已加入串聯行列，各國都響應創業週精神，在這段時間辦理各種形式的創業活動，鼓勵有創業想法或已經踏上創業之路的實踐家，將創業理念的種子萌芽、壯大。

今年全球創業週臺灣站特別加碼，於系列活動展開前，辦理15週年度慶賀活動Future Startup串聯共好」交流分享會。在活動中特別預告11/14－15日中小企業領袖班高峰會、11/16－19日2022 Meet Taipei:創世代，育未來主題展館、11/17進軍日本的新創交流活動、雲創小聚元宇宙主題活動，以及11/18 Wistron’s Talk、女性創業加速器等活動接力登場。

民間的創業熱度也不容小覷，「資育育成新創技術交流媒合會」搶先在11/14於高雄的亞灣新創園開跑，聚焦製造輔助、健康醫療、綠色永續、城市應用、文化娛樂五大應用領域的進駐企業或高雄新創，現場一對一展示說明最新應用技術。11/16聚集臺南在地設計師的「如何設計一門生意：設計師創業交流午茶聚」，以設計思維帶領大家思考適合自己的創業模式，並透過知識共享第一手創業經驗。此外，跨蝦米文化創意工作室目前正在鳳山中華市場進行空間實驗行動，11/19邀請大家「來市場聊創業」，與大家分享市場創業除了販售有型的商品，還有更多意想不到的可能!

2022年臺灣創業週的活動內容可說應有盡有，課程、講座、交流、競賽、展覽、頒獎典禮等滿足你各種期待，邀請大家在疫情逐漸解封、回歸日常之際，親身參與在全臺各地舉辦的創業週系列活動，感受臺灣創業生態圈的熱情與活力，全球創業週串連活動也持續增加中，更多最新活動資訊與報名詳情請上新創圓夢網查詢。 (https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/modules/calendar/)