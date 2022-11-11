志光集團44周年感恩晚會 志光慈善會暖心助學頒240萬獎助學金

志光慈善會培育人才不遺餘力，獎助學金累計頒贈2500萬元

志光教育科技集團於11月10日舉辦集團44週年感恩晚會暨志光慈善會111年大學院校獎助學金頒獎典禮，獎助學金高達240萬元，共有來自全國各大學院校200位優秀學子獲得殊榮，志光集團教職員及學子齊聚一堂，分享喜悅與幸福。

林進榮總裁致詞勉勵青年學子勇於追逐夢想，並莫忘「取之於社會，回饋於社會」。圖／黃全興

志光教育科技集團在林進榮總裁領導下，已成為公務人員搖籃。林總裁一生投入教育事業工作，基於「關懷人本、回饋社會」理念，用行動落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標，抱著「人溺己溺」的同理心積極參與各項公益與急難救助，於民國93年成立了「志光慈善會」，迄今每年皆會頒發獎助學金來幫助青年學子圓夢，歷年來頒發已逾2500萬元，嘉惠近百所大學院校上千位莘莘學子，獲獎學生不乏成績優異、家境清寒者。

受疫情影響，很多學生也面臨經濟壓力，為暫時紓解學生經濟壓力，能專心完成學業，「志光慈善會」再於111年的集團44週年感恩晚會中，同時頒贈莘莘學子獎助學金，以實際行動表達對社會弱勢的關懷。志光慈善會及林進榮總裁的義舉，讓高師大校長吳連賞、立委李昆澤、高市議員童燕珍…等與會貴賓深受感動並在致詞中大表肯定。

林進榮總裁致詞表示，本次舉辦志光44週年感恩晚會，邀請了社會各界賢達嘉賓與會，以「志光公職，正向幸福」的感恩之心，謝謝每位在疫情下堅守崗位的朋友、老師，及同仁，也期望未來，我們繼續秉持著「效率」、「創新」、「熱誠」、「共榮」的態度服務每一位學員，成就他們的夢想，並懷著感恩的心及永續經營的理念，期待幫助更多學子能成就自己，邁向公職坦途。

林總裁也鼓勵111年大學院校獎助學金獲獎的各校優秀學生代表，期勉青年學子們，能夠勇於追逐夢想，並莫忘「取之於社會，回饋於社會」，未來進入社會有良好的發展，能夠多投入社會服務與社會公益，並回饋給更多需要幫助的人。