節能運動Chill嗨嗨11/12相約北市動物園

「節能運動Chill嗨嗨」111年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動，11月12日將於臺北市立動物園登場！經濟部能源局以運動為題材，主打讓大小朋友們除了學習節能知識外，也能與家長一起「動起來」，健康過一天。活動當天另將邀請人氣街頭藝人演出精彩打鼓秀及哥哥姐姐活力唱跳，隨著疫情逐漸走向趨緩，邀請民眾一起踏出戶外共襄盛舉。

小劇場創作競賽囊括全臺各地中小學參賽，歷經劇本審查、影片拍攝複審等重重關卡，最終選出10隊入選決審。這些優秀隊伍於當天，將展現努力準備半年的成果，爭取榮耀！同學們發揮創意撰寫腳本，讓節約能源不再只是課堂中學習的內容，透過戲劇形式更融入我們的日常生活，熱情邀請大小朋友一起攜手觀賞，為參賽隊伍加油打氣！

能源局為將節約能源知識傳遞擴散，活動結合節能觀念與趣味關卡，讓小朋友們玩得不亦樂乎，今年以「節能運動Chill嗨嗨」為主題，設計五道闖關攤位，分別以投籃、跑步等運動項目結合各類能源知識，讓小朋友在遊玩過程中也能加深節能印象，闖關完成後還能與吉祥物節能阿光熊立牌合照，現場更準備上千份闖關好禮，內容豐富、錯過可惜。相關活動訊息，歡迎上「能源教育資訊網」(http://energy.mt.ntnu.edu.tw)查詢。