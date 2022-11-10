裕榮食品作公益獻愛心　送蝦味先助弱勢重拾兒時歡樂

食品大廠裕榮食品長期作公益不停歇，以陪著大小朋友成長的經典美味「蝦味先」深入各個社福單位，包含育幼院和照顧長者的華山基金會，即使近三年大環境遭受疫情肆虐，該企業仍期望能透過蝦味先來勾起消費者的童年回憶。

裕榮食品懷抱著感恩的心，想為孩童帶來歡樂，便贈送蝦味先給義光育幼院，期盼一同帶給院生更多美味回憶。義光育幼院創辦於46年，以收養孤兒棄嬰及身心障礙者，為孩童提供一個溫暖的庇護所。至今已有65年歷史的義光育幼院，扶養長大成人的院生已達4000餘人。

成立69年的大同育幼院，著重於早療、兒少輔導，透過生活適應照顧、生活常規行為引導、課業督促協助、日常生活技能培養、金錢財務管理、健康醫療營養照顧、兒少權益維護保障，讓孩童能學會關懷、負責和尊重等三大理念，可以面對生命中各項難題和困境。

裕榮食品送暖到大同育幼院，盼美味零食帶給院童生活的小樂趣。圖／裕榮食品提供

裕榮食品用愛心作公益，關愛長輩不遺餘力。1999年成立的華山基金會，專注照顧失能、失依、失智等「三失」長輩，提供免費到宅服務。全台含澎湖、金門、馬祖已設置近400個社區愛心天使站，希望能用「在地老化」、「在家老化」、「社區互助」等理念，為弱勢長輩提供服務。蝦味先是跨世代經典點心，裕榮食品希望能透過華山基金會將蝦味先送到長輩手中，讓他們回味年輕世代的歡樂記憶。

經典零食送愛心到華山基金會，讓無依長者勾起歡樂回憶。圖／裕榮食品提供

經典不敗的蝦味先曾被票選為十大台灣味零食，由於裕榮食品多年來對堅持安全的製程，讓口感、味道不曾改變，以全蝦為基礎原料，以烘烤取代油炸。打開包裝袋滿滿「蝦」味撲鼻而來，一口咬下便擄獲大人小孩的心，成為家長給小朋友的首選零食。