福盈化學捐贈桃園市政府消防局救護車 力挺桃消救護人員

位於桃園市大園區的福盈科技化學股份有限公司，為製造與銷售應用於紡織、染整、皮革等多項工業用途的特用化學品企業，亦為亞洲地區特用化學品領導品牌。近年有感疫情肆虐之影響，看見地方上消防人員默默付出，為回饋大園地區貢獻一己之力，發揮企業影響。本次捐贈新式救護車，用實際行動支持消防局的救護工作，亦期許在未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市消防局局長謝呂泉（左）回贈感謝狀予福盈化學創辦人莊才晉（右）。圖／業者提供

本次捐贈救護車為德國福斯最新式車款，並配置多項救護裝備器材，如自動體外心臟電擊去顫器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具。新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

福盈化學創辦人莊才晉表示，三十多年來一直受到大園地區的各級長官照顧，讓福盈得以在此落地深耕穩定發展，公司也因此持續成長茁壯，在此特別感謝各位長官的指導與協助。這次福盈捐贈救護車是秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，期盼能對消防緊急救護工作盡一份棉薄之力，也希望藉此能拋磚引玉，喚起社會各界投入消防安全與救護的公益活動，給予消防工作最大的支持。感謝消防弟兄總是在事故發生的第一時間抵達現場進行狀況處置，讓災害與傷害都能降到最低，守護大家的生命財產安全。

消防安全工作要從預防事故發生做起，福盈化學也會落實各項消防法令要求，執行相關預防工作及員工消防安全訓練，讓每位員工熟知消防安全，人人有責，從工廠擴及到住家，自己的安全自己有責。如果每個人對消防安全多一分警覺，就能降低災害的發生，也就能減輕消防工作的負擔，避免社會資源的浪費。

最後，福盈化學衷心感謝綿春纖維工業鍾副總引薦下促成此次的公益捐贈，另外期盼疫情能早日退散，全體國人闔家平安，身體健康！