禮客Outlet與cooseii平台 為弱勢創造優勢

Love & Share 愛在禮客，禮客Outlet打造溫暖的耶誕節，不只要讓顧客體驗品味購物的幸福感，更進一步投身ESG的環保永續與社會公益，特別與2022 HULT PRIZE 霍特獎亞軍「cooseii平台」攜手合作，結合藝術計劃打造線上平台來協助弱勢創造優勢，首發結合禮客Outlet商場平台即日起至12/11舉辦「遇見被隱藏的天賦」全球巡迴首演，讓cooseii理念及弱勢者的創作被更多人看見。

這場於禮客一館5樓國際展演廳舉辦cooseii平台上線暨「遇見被隱藏的天賦」世界巡迴展首發記者會，不僅有台大管理學院院長胡星陽、台大管理學院陳家麟副院長、中華民國唐氏症基金會林正俠董事長、cama咖啡何秉霖董事長、台大產學交流學會翁素蕙理事長、台復新創學會廖永源創會長等貴賓親身與會支持， cooseii創辦人葉文宏更親自介紹由弱勢族群創作者與專業設計師共創的畫作，及此次獲得霍特獎肯定的創意理念，共同點亮象徵愛與分享、公益溫暖的聖誕月。

cooseii創辦人葉文宏表示，素有「學生界諾貝爾獎」之稱的霍特獎，每年都圍繞著聯合國的17項永續發展目標SDGs，提出一個全世界最需要解決的問題，廣邀全球年輕學子進行競賽。由台大管理學院學生共組的cooseii，有感全球受到新冠疫情影響甚鉅，特別提出Getting the world back to work「讓世界重回工作崗位」的概念，打造「cooseii」線上平台以藝術計劃協助弱勢創造優勢。

幫助弱勢族群發揮天生的想像力與創造力，從創作圖像或IP構想出發，將弱勢者創作作品上傳平台，再由專業設計師進行共同創作提升商業價值，不只讓品牌與企業可以更容易買到具共創價值與社會影響力的設計作品，更可為弱勢族群創造就業與獲利的永續商業模式，讓社會公益不僅是單向的捐款，而是善循環的實踐。葉文宏表示，在為期半年多的比賽過程中，不斷接受來自於台大管院師長及霍特獎Global Accelerator專家與業師調整思考、邏輯與商業定位，一路過關斬獎，成功打敗來自全球的競爭對手獲得亞軍的榮譽，這也是台灣有史以來獲得的最佳名次。

禮客Outlet 耶誕跨年慶活動也不容錯過，11/22~2023年1/2推出「聖誕跨年慶」優惠活動，結合215享香檳、漾客日式料理打造異國美食饗宴、串聯館內Max Mara、MOSCHINO等超過100個品牌祭出派對穿搭商品，更號召國際精品、運動、戶外休閒、高爾夫服飾等品牌接力推出驚喜狂歡購物趴限定商品全面2折起優惠、專屬耶誕千元有找好禮，讓消費者耶誕送禮沒煩惱，用高CP值價格把歲末派對聚會的禮物一次準備到位，內湖店與公館店期間限定推出當日單筆6,000送300，內湖店再加碼當日累計消費滿6,000送「漾客綜合炸物拼盤」，繽紛、精彩的歲末狂歡氛圍將一路持續到跨年！