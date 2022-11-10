2022華人公益節暨第五屆華人公益金傳獎9日盛大舉辦

2022華人公益節暨第五屆華人公益金傳獎表揚活動，9日在中油國光廳盛大舉行，因應新冠疫情，活動同時採實體與線上直播方式進行，特別邀請前副總統吳敦義、前立法院長王金平出席，頒獎鼓勵獲獎者，台北市產業發展局長林崇傑授證公益大使，分享榮耀。

華人公益節活動在臺北市政府產業發展局指導下，今年邁入第五年，活動在公益的主軸下、主辦單位中華工商經貿科技發協會、台北市商業會的用心規劃不同主題，歷屆皆獲得各界肯定與參與，儼然成長華人世界最重要的公益活動，而金傳獎獎項，依CSR屬性，區分成：公益企業、公益人物、誠信品牌與綠色永續四大類，成為追求公益、永續、綠色的企業與人物最具代表性獎項。

今年第五屆華人公益節主題為「永續發展，共享經濟」，台北市政府產發局長林崇傑鼓勵感謝所有公益企業家，他表示，在嚴峻疫情時代下，社會環境面臨巨大改變，與疫情共存已成為主要課題，在後疫情時代，企業要跳脫競爭的思維，以共享共好來厚植企業永續經營的競爭力，讓企業成為驅動未來的正向力量。

第五屆華人領袖論壇以「永續發展與共享經濟」為題，由大會總顧問、台灣中華儒學會理事長孔祥科(中)引言，財團法人博幼社會福利基金會董事長唐傳義(左起)、靖妃中醫診所院長陳玫妃、渥盛集團董事長盧均瑜、鍹采健康公益學苑創辦人王藝憓參加與談。 圖／大會提供

蔡英文總統及行政院、立法院、內政部、經濟部等各部院會首長重視此國際性的華人公益盛會，雖因公務繁忙無法親自與會，都分別致賀電勉勵大會與參與者。

此屆得獎企業有美商如新、PC Home、南晃交通器材、富士達保經、美敦力醫療等企業，得獎企業展現企業對於社會責任的實踐與應用。

大會邀請各領域的企業家出任年度公益大使，協助宣導企業社會責任、散播愛的力量。同時安排喜憨兒社會福利基金會等國內外知名社福團體共10多家，以共同參展方式，打造公益單位對外連結平台。

台北市政府產業發展局長林崇傑(左七)、立法委員林奕華(左六)與參與公益展的10個社福團體代表合影。圖／大會提供

此次活動海外支持單位馬來西亞創業促進會總會長陳禮祥，代表華商致詞表達海外華商對企業社會責任的體現及重視。

華人公益節歷屆主題：第一屆「取之於社會，用之於社會」；第二屆華人公益節特別邀請諾貝爾和平獎得主莫漢芒納星河博士 (Prof.Mohan Munasinghe)來台，以「綠色企業與永續發展」為主題，作為企業社會責任的體現，第三屆因應自然氣候異常與新冠疫情衝擊，特別提出「公益創新」理念來因應環境與時代變遷，符合社會需要。第四屆以「企業誠信與利他共好」做為主題，首創線上「國際華人公益週」，邀請全球華商共同參與，將華人公益節的四個主題於海外直播平台播出，與世界華商攜手創造永續典範的交流平台。