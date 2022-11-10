老幼兼顧 照護金門共好

「長者關懷，幸福照護」是金門縣政府重要的施政目標，近年來人口快速老化，長照需求大幅增加，為打造高齡者優質生活環境，進行一系列完整照顧規劃，包含設置社區照顧關懷據點、預防延緩失能活動，設置長者健康促進站及營養推廣中心；長照模式針對衰弱、失能失智的重病長者，以居家照顧、社區照顧、機構照顧等方式提供服務；末期臨終長輩則以緩和醫療為主；加上智慧科技導入，建構高齡失智友善社區等方式進行。

金門縣社區照顧關懷據點及社政巷弄長照站布建圖。圖／金門縣政府提供

直到111年9月底為止，金門縣設籍人口約為14萬人，其中老年人口占約總人口16%，為健全長者福利，包括戰地政慰時期老人慰助金、老人假牙補助、公車船票補助等措施，皆讓縣民十分有感。高齡化社會長者失智的比例也增加不少，金門縣政府於111年2月起試辦「預防走失智慧防護網絡服務計畫」，提供符合規定的個案申請使用GPS定位功能的「金平安定位守護錶」，也在全縣30處據點設置「智慧健康照護站」，共同守護長者健康。

金門縣公辦托嬰中心/社區公共托育家園佈建圖。圖／金門縣政府提供

幼童是金門縣未來發展的重要支柱，從108年9月佈建金湖公辦民營托嬰中心開始，後續為使托育資源更加完善，陸續啟用托嬰中心由原本2處增為5處、親子館由原有1處增加至5處，提供金門縣家長更健全的托育環境。無論是幼童或者長者，逐步建構完整的在地照顧網，落實縣長楊鎮浯在地康養、友善托育的施政目標，讓金門成為老幼兼顧，照護共好的幸福島嶼。

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