遠雄人壽推動全員運動風氣 再獲運動企業認證

鼓勵員工自組健康社團，補助資源，提供完善的健康職場環境

遠雄人壽致力員工關懷，推廣國人運動風氣，全力打造健康社會，2022年再次榮獲教育部體育署頒發運動企業認證，由副總統賴清德親自授證，遠雄人壽總經理趙學欣代表接受表揚，實質肯定遠雄人壽推動全民健康、打造幸福職場的卓越表現。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，員工是企業最重要的資產，除重視人才培育與發展，創造完善福利與安全環境，成為員工最堅強的後盾，讓全體員工快樂工作、健康生活，更是公司的重點方針。遠雄人壽鼓勵員工自組健康社團、提供補助資源，已成立瑜珈社、活力熱舞社、健行社、追風羽球社、拳擊有氧社、美體雕塑、健康運動社、美肌練核心社等多元社團，即使在疫情期間也透過遠端方式，持續舉辦身心靈健康課程、線上路跑、知識分享及減重競賽等各項活動，提供完善的健康職場環境、關心員工工作及生活平衡。

為守護員工健康，遠雄人壽提供優於法令規定的健康檢查、視障按摩、醫生現場健康諮詢服務，持續維持員工運動好習慣，另贈送全體員工運動智慧手錶，並結合線上模式進行路跑競賽，讓運動風氣內化於員工生活中；公司並持續推出身心靈健康課程，邀請營養師、心理師、健身教練至企業授課，鞏固員工健康。 遠雄人壽同時重視國人健康，力挺各項體育賽事，連年支持世新女子籃球隊，贊助大專排球聯賽、今年加碼跨界贊助P.League+新北國王籃球隊，全力扶植台灣體壇健將，遠雄人壽期盼帶動國人共同建立良好的運動意識，實踐推動健康社會的永續承諾。