蔻蘿蘭攜慈心有機農業發展基金會辦種樹活動 落實永續環保

為守護台灣生態，今年法國蔻蘿蘭（Klorane）特別攜手財團法人慈心有機農業發展基金會合作，邀請民眾和家中寶貝， 5日於宜蘭海岸線參加「#樹造未來 Seeding for Future」種樹活動，與孩童一起種下750株防風林幼苗，築起抵禦風沙海浪侵蝕國土的綠色防線，成為守護臺灣與世界的綠色天使，並打造未來的生態樂園。

成立近60年的法國蔻蘿蘭（Klorane）是歐洲藥妝銷售第一的植萃頭皮頭髮護理品牌，於1994年成立基金會，為保護自然資產、將植物知識傳承下一代，永續環保行動遍及多國。

孩子手中的泥土和對樹苗的祝福，傳遞他們對台灣土地的愛心。圖／蔻蘿蘭提供

ENJOY FUN TIME！手中泥土傳遞對台灣土地的愛護

蔻蘿蘭基金會秉持著「保護、探索、分享」理念為地球打造永續生態樂園，其行動遍及27個國家，包括撒哈拉沙漠打造綠色長城11萬顆沙漠椰棗、43種植物復育計畫，至今全球已超過70萬名孩童，透過基金會工作坊體驗植物世界的神奇與樂趣。

慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容表示，2021年全球疫情高漲造成人們恐慌情緒，但幸運的是還有許多有心人以及企業贊助下，去年也是海岸造林最好的一年。慈心同仁們持續努力與用心種樹、護樹，共同守護海岸邊，在海岸線種樹造林，減緩海岸侵蝕，豐富生態，因此海岸林除了植物的根能固定砂土，樹木還能攔截飛砂，補充砂源，以減緩海岸線退縮。慈心將持續秉持初心，期盼企業與個人以實際行動繼續支持，共同打造綠色家園，守住海岸第一線。

種下樹苗後，孩子還會對樹苗唱歌給予祝福，開心跟媽媽high five。圖／蔻蘿蘭提供

分享活動可抽蔻蘿蘭好禮 體驗植感美好

「每一次消費都是永續啟程」，蔻蘿蘭邀您一起表達對地球的愛心，每一瓶蔻蘿蘭產品都有對永續環境行動的認同與支持，因此民眾選擇蔻蘿蘭也相當做了愛護環境。蔻蘿蘭從選種、栽種、萃取至生產，持續以「植感美好」理念，為土地帶來更多永續善念。

邀請民眾加入蔻蘿蘭的行列，即日起至11日30日止於Facebook公開分享此貼文：https://bit.ly/3zQq5t8，分享一個你愛地球的「綠行動」並 #樹造未來 #SeedingforFuture #蔻蘿蘭植物基金會 #KloraneBotanicalFoundation，蔻蘿蘭將於12月5日抽出10位幸運得獎者，贈送每人一瓶蔻蘿蘭速效舒敏洗髮精400ml。蔻蘿蘭線上官方通路響應永續地球的善念，提供限時獨家特惠，歡迎前往逛逛，發現植萃的美好。

孩子準備褪去保護樹苗根的外衣，將樹苗放進爸爸媽媽挖好的洞裡。圖／蔻蘿蘭提供

蔻蘿蘭自11月14日起至11月30日止推出限時活動，可至MOMO通路，可查詢蔻蘿蘭指定組合加碼再贈涼感淨化乾洗髮50ml：https://bit.ly/3UybWbS

蔻蘿蘭全品牌優惠折扣中，可至蝦皮商城、博客來及PChome查詢。

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