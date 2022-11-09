蒔煦蔬菜圓夢箱 點亮部落

花蓮秀林鄕地處偏鄕，居民多半以務農為生。但一般小農或老農由於不擅長行銷通路，並沒有辦法專靠此維生。只能一直打零工，補貼家庭所需，生活並不穩定。尤其是疫情讓收入歸零，偏鄉受創嚴重。蒔煦參加數位產業署創業歸故里競賽，希望藉由圓夢蔬菜箱，集結花蓮北區的家庭長輩及原民特色野菜，在社群平台上銷售，為偏鄉弱勢家庭開拓生機，點亮部落。

蒔煦負責人鍾汯佑在花蓮非營利組織從事弱勢家庭輔助工作多年，進而定居花蓮秀林鄉，因工作關係認識許多面臨經濟困境的家庭。去年眼見在地因疫情而受創嚴重，因此成立蒔煦，希望運用自身傳播及管理專長，以蔬菜圓夢箱善盡企業社會責任，協助秀林鄕居民翻轉軸線。

「花蓮最特別的地方在於，不同部落與區域都有不同的特色野菜，這是其他地區所沒有的。」鍾汯佑說，有別於一般的蔬菜箱內容通常是十字花科類，搭配根莖類，菜色比較固定。由蒔煦所提供的蔬菜箱，內容為許多平常人不熟悉的花東特色野菜，並提供阿公阿嬤家野菜料理食譜，及吃野菜的意義，即使在都會區，也能享受到花東別具風情的料理。

圓夢蔬菜箱以里山精神出發，不使用一次性塑膠包裝，而是利用葉子作為包材。鍾汯佑說，一次性塑膠袋的使用，對環境是一個很大的負荷。也因為長期使用葉子作為包材，蒔煦對於葉子蔬果包材的保鮮應用，已累積相當多經驗，透過參賽將此一效益擴散，串聯更多店家及零售通路業者，推廣環境友善的天然包材，並藉由系統性的產業鏈減碳行動，擴大環境影響力，也為部落家庭開拓新財源。

「偏鄉長輩雖然學歷不高，技能也不是一般企業要的，但豐富的文化經驗及早期生活的智慧，諸如野菜介紹，食農教育及守護土地的智慧，都是在地文化的精髓。」鍾汯佑說，蒔煦藉由慢食文化活動的推廣，獲得廣大迴響，未來將持續將部落原民的文化專長加以系統化，為旅客包裝別具意義的體驗活動，促進在地觀光，部落文化履歷也能藉此發揚光大，為偏鄉開創出更多可能性。