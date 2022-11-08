安耐美贊助50位癌友 單車環台1,100公里

台灣抗癌協會為推廣運動抗癌，癌症不來，舉辦「不倒騎士、騎出生命」單車環台圓夢活動。今年安耐美電輔自行車贊助，幫助50位癌症病友用10天的時間完成單車環台1,100公里的壯舉，參加人數比往年多，讓以往想參加卻擔心體力不足的癌友，可以完成單車環台挑戰。

不倒騎士榮耀回歸，右起：新北市議員林國春、新北市衛生局局長陳潤秋、新北市副市長陳純敬。

保銳科技董事長蘇彥文表示，聽到「不倒騎士、騎出生命」這個別具意義的活動，就決定要贊助獲得國家品牌玉山獎首獎肯定的安耐美Lusitano露西塔雙功能打浪電輔自行車，藉由電輔自行車的動力輔助，幫助更多癌友完成夢想。這次安耐美運動科技團隊，除了在出發前陪伴不倒騎士團練，10天環台也全程隨行，陪伴著不倒騎士環台。

幫助更多癌友完成夢想，(左)保銳科技董事長蘇彥文。圖/江偉琳

在環台的過程中，不倒騎士更首次體驗騎「打浪」車的樂趣！透過專利打浪輪，騎士們可自行將Lusitano 露西塔雙功能打浪電輔車調整為「打浪」騎乘模式，藉由打浪輪的振擺，感受類似騎馬或騎水上摩托車的騎乘樂趣，不但有趣還可訓練核心肌群。

蘇彥文指出，這次的單車環台圓夢活動，有不少第一次參加的癌友，因為有了安耐美電輔自行車，讓更多的不倒騎士可以加入單車環台公益活動，期望更多的抗癌鬥士、家屬及民眾親身體驗「運動抗癌，癌症不來」的益處！